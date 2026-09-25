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Акциз на пиво могут поднять на 6% в 2027 году

Максим Цуланов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Акциз на пиво в России могут увеличить на 6% до 35 руб. за литр в следующем году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с проектом поправок в Налоговый кодекс.

Речь идет о пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса. В 2028 г. акциз могут повысить еще на 1 руб. до 36 руб. Пиво крепостью свыше 8,6 градуса в следующем году могут обложить акцизом в 66 руб. против 62 руб. в 2026 г. В 2028 г. – в 69 руб. за литр, в 2029 г. – 72 руб. за литр.

Акциз на табачную продукцию в 2027 г. может вырасти на 6,5%, а на сигареты – на 6,6%. Акциз на табак предложено установить на уровне 5520 руб. за 1 кг против 5182 руб. в 2026 г., а в 2028 г. – на уровне 5741 руб. Принятые в прошлом году изменения в Налоговый кодекс предусматривали на 2027 г. акциз в размере 5390 руб., на 2028 г. – в 5606 руб. за 1 кг.

В апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что поступления акцизов от алкогольной и табачной продукции в бюджет России в 2025 г. составили 1,5 трлн руб., что на 12% больше показателя предыдущего года.

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