Акциз на пиво могут поднять на 6% в 2027 году
Речь идет о пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градуса. В 2028 г. акциз могут повысить еще на 1 руб. до 36 руб. Пиво крепостью свыше 8,6 градуса в следующем году могут обложить акцизом в 66 руб. против 62 руб. в 2026 г. В 2028 г. – в 69 руб. за литр, в 2029 г. – 72 руб. за литр.
Акциз на табачную продукцию в 2027 г. может вырасти на 6,5%, а на сигареты – на 6,6%. Акциз на табак предложено установить на уровне 5520 руб. за 1 кг против 5182 руб. в 2026 г., а в 2028 г. – на уровне 5741 руб. Принятые в прошлом году изменения в Налоговый кодекс предусматривали на 2027 г. акциз в размере 5390 руб., на 2028 г. – в 5606 руб. за 1 кг.
В апреле министр финансов Антон Силуанов заявил, что поступления акцизов от алкогольной и табачной продукции в бюджет России в 2025 г. составили 1,5 трлн руб., что на 12% больше показателя предыдущего года.