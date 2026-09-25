Акциз на пиво могут поднять на 6% в 2027 году

Акциз на табачную продукцию в 2027 г. может вырасти на 6,5%, а на сигареты – на 6,6%. Акциз на табак предложено установить на уровне 5520 руб. за 1 кг против 5182 руб. в 2026 г., а в 2028 г. – на уровне 5741 руб. Принятые в прошлом году изменения в Налоговый кодекс предусматривали на 2027 г. акциз в размере 5390 руб., на 2028 г. – в 5606 руб. за 1 кг.