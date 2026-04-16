Силуанов: в бюджет поступило 1,5 трлн рублей акцизов от алкоголя и табака

19 марта глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев заявил, что ФТС выполнила прогнозное задание по поступлению средств в бюджет на 99%. В бюджет было зачислено 5,9 трлн руб. Из них 82% (4,7 млрд руб.) – доходы бюджета, полученные от импорта, и по 9% (519,3 млрд и 521,8 млрд руб.) – от экспорта и прочих статей бюджета соответственно.