Экономика

Силуанов: в бюджет поступило 1,5 трлн рублей акцизов от алкоголя и табака

Рост доходов составил 12%
Ведомости

Поступления акцизов от алкогольной и табачной продукции в бюджет России в 2025 г. составили 1,5 трлн руб., что на 12% больше показателя предыдущего года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании коллегии Росалкогольтабакконтроля.

По его словам, ведомство выполнило ключевые задачи, включая расширение контроля в табачной отрасли. В частности, утверждена концепция лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Запуск выдачи лицензий запланирован на 1 октября 2026 г.

Силуанов также отметил, что Росалкогольтабакконтроль совместно с Минцифры продолжит развитие цифровых сервисов, включая доработку подачи заявлений и расширение функционала портала «Госуслуги» для лицензирования.

В числе приоритетов – устранение дублирования отчетности в системах ЕГАИС и «Честный знак», а также дальнейшее развитие маркировки продукции. В 2024 г. маркировка импортного алкоголя была перенесена на территорию России для снижения логистических рисков.

Министр подчеркнул эффективность риск-ориентированного подхода: в 2025 г. проверки охватили около 3% участников алкогольного рынка и менее 1% табачного, при этом их результативность составила 98% и 100% соответственно.

Кроме того, ведомство расширяет использование дистанционных проверок через приложение «Инспектор» и усиливает контроль за онлайн-продажей табачной продукции, включая блокировку сайтов, нарушающих законодательство.

19 марта глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерий Пикалев заявил, что ФТС выполнила прогнозное задание по поступлению средств в бюджет на 99%. В бюджет было зачислено 5,9 трлн руб. Из них 82% (4,7 млрд руб.) – доходы бюджета, полученные от импорта, и по 9% (519,3 млрд и 521,8 млрд руб.) – от экспорта и прочих статей бюджета соответственно.

