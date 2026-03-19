ФТС перечислила в бюджет 5,9 трлн рублей за 2025 год

Пикалев отметил, что больше всего на доходы от экспорта повлияли увеличение объема экспорта пшеницы и подсолнечного масла и изменение ставки пошлины на пшеницу. По словам главы ведомства, ключевыми факторами выполнения прогнозного плана стали изменение налогообложения импортных товаров, а также укрепление курса валют. Помимо этого, были оптимизированы международные транспортные пути и контрольно-пропускные пункты в Азово-Черноморском и Северо-Западном направлениях.