ФТС перечислила в бюджет 5,9 трлн рублей за 2025 год
Федеральная таможенная служба (ФТС) выполнила прогнозное задание по поступлению средств в бюджет на 99%. Об этом на ежегодной коллегии ФТС рассказал глава службы Валерий Пикалев.
В бюджет было зачислено 5,9 трлн руб. Из них 82% (4,7 млрд руб.) – доходы бюджета, полученные от импорта, и по 9% (519,3 млрд и 521,8 млрд руб.) – от экспорта и прочих статей бюджета соответственно, следует из презентации главы ведомства, представленной на коллегии.
Доходы от импорта включают в себя НДС (3,5 трлн руб.), ввозную пошлину (802,1 млрд руб.), платежи физических лиц (314,9 млрд руб.), акциз (181,3 млрд руб.) и иные платежи (20,3 млрд руб.). Средства, полученные от экспорта, были обеспечены вывозной пошлиной на газ (457,7 млрд руб.) и товары АПК (зерновые, растительное масло и удобрения) – 61,6 млрд руб.
Пикалев отметил, что больше всего на доходы от экспорта повлияли увеличение объема экспорта пшеницы и подсолнечного масла и изменение ставки пошлины на пшеницу. По словам главы ведомства, ключевыми факторами выполнения прогнозного плана стали изменение налогообложения импортных товаров, а также укрепление курса валют. Помимо этого, были оптимизированы международные транспортные пути и контрольно-пропускные пункты в Азово-Черноморском и Северо-Западном направлениях.
В 2024 г. Федеральная таможенная служба полностью выполнила прогнозное задание по перечислениям в бюджет. Тогда ведомство передало 7,3 трлн руб. в казну, при этом отставание от задания составило менее 1% (71 млрд руб.), что было связано с возвратами из бюджета, произведенными с июня 2024 г., сообщал ТАСС.