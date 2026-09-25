«Газпром» возобновил поставки в Армению
В компании напомнили, что транспортировка газа временно приостанавливалась из-за комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на газопроводе на территории России.
Поставка газа из России была прекращена 14 сентября. Для обеспечения потребителей Армения задействовала внутренние резервы и дополнительные объемы природного газа, поступающие из Ирана.
8 сентября Ереван пожаловался в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на ограничения со стороны России, введенные на импорт армянских товаров. Замминистра экономики Армении Тигран Гаспарян отметил, что важны «не только наши контакты с Россией, но и наши возможности в рамках ЕАЭС».