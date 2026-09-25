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Главная / Бизнес /

«Газпром» возобновил поставки в Армению

Инна Шульгина

Поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу Северный Кавказ – Закавказье была возобновлена. Об этом сообщает «Газпром Армения».

В компании напомнили, что транспортировка газа временно приостанавливалась из-за комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на газопроводе на территории России.

Поставка газа из России была прекращена 14 сентября. Для обеспечения потребителей Армения задействовала внутренние резервы и дополнительные объемы природного газа, поступающие из Ирана.

8 сентября Ереван пожаловался в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на ограничения со стороны России, введенные на импорт армянских товаров. Замминистра экономики Армении Тигран Гаспарян отметил, что важны «не только наши контакты с Россией, но и наши возможности в рамках ЕАЭС».

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