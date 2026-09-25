Владелец Nielsen и GfK продал российские активы

12 мая «Известия» со ссылкой на источники писали, что Nielsen договаривается о продаже своего подразделения в России. По итогам 2025 г. выручка созданного в 2019 г. юрлица ООО «Нильсен дэйта фэктори» по РСБС выросла вдвое до 3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась почти в четыре раза до 1,5 млрд руб. При этом выручка материнского ООО «Эй си Нильсен» упала на 31% до 2,3 млрд руб.