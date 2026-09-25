Владелец Nielsen и GfK продал российские активы
60% ООО «ГФК-Русь» приобрела компания российского венчурного инвестора Константина Леоновича, еще 40% – структура, принадлежащая генеральному директору компании Алексею Дорофееву. Компания Леоновича также стала покупателем российских активов Nielsen. По данным ЕГРЮЛ, 25 сентября принадлежащее ему ООО «Конверсия» стало владельцем 100% ООО «Эй Си Нильсен».
Сумма сделки не раскрывается. При этом в ICMR сообщили, что обе компании продолжат заниматься исследованиями потребительского рынка, аудитом розничной торговли, мониторингом и анализом поведения покупателей. Руководить активами Nielsen также будет Дорофеев.
По словам Дорофеева, сделка позволит развивать ключевые направления бизнеса, сохранить команду и действующие контракты, а также выполнять обязательства перед партнерами. Леонович отметил значимость Nielsen и GfK для рынка потребительской аналитики и маркетинговых исследований.
12 мая «Известия» со ссылкой на источники писали, что Nielsen договаривается о продаже своего подразделения в России. По итогам 2025 г. выручка созданного в 2019 г. юрлица ООО «Нильсен дэйта фэктори» по РСБС выросла вдвое до 3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась почти в четыре раза до 1,5 млрд руб. При этом выручка материнского ООО «Эй си Нильсен» упала на 31% до 2,3 млрд руб.
Nielsen работала в России с 1994 г. Ее ключевой актив – панельные данные о потребительских предпочтениях. Они необходимы крупным ритейлерам и производителям для ценообразования, управления ассортиментом и маркетинга. С 2017 г. компания начала отслеживать продажи товаров повседневного спроса в интернет-магазинах. В 2025 г. Госдума приняла законопроект, который ввел ограничения на работу иностранных исследовательских компаний в России.