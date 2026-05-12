«Известия» узнали о планах Nielsen продать российские активы
Американская исследовательская группа Nielsen договаривается о продаже своего подразделения в России, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Кто именно является покупателем, не уточняется. В компании информацию не комментируют.
По данным издания, Nielsen давно рассматривала возможность продать бизнес в РФ. Сейчас стороны находятся в переговорном процессе, рассказал собеседник в крупном инвестбанке. По итогам 2025 г. выручка созданного в 2019 г. юрлица ООО «Нильсен дэйта фэктори» по РСБС выросла вдвое, до 3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась почти в четыре раза до 1,5 млрд руб. При этом выручка материнского ООО «Эй си Нильсен» упала на 31% до 2,3 млрд руб.
Nielsen работает в России с 1994 г. Ее ключевой актив – панельные данные о потребительских предпочтениях. Они необходимы крупным ритейлерам и производителям для ценообразования, управления ассортиментом и маркетинга. С 2017 г. компания начала отслеживать продажи товаров повседневного спроса в интернет-магазинах. В 2025 г. Госдума приняла законопроект, который ввел ограничения на работу иностранных исследовательских компаний в России.