CNY Бирж.10,838+0,12%BRZL1 582-1%CHKZ16 400-0,91%IMOEX2 674,45+0,66%RTSI1 133,99+0,66%RGBI119,59-0,08%RGBITR782,88-0,04%
«Известия» узнали о планах Nielsen продать российские активы

Американская исследовательская группа Nielsen договаривается о продаже своего подразделения в России, сообщают «Известия» со ссылкой на источники. Кто именно является покупателем, не уточняется. В компании информацию не комментируют.

По данным издания, Nielsen давно рассматривала возможность продать бизнес в РФ. Сейчас стороны находятся в переговорном процессе, рассказал собеседник в крупном инвестбанке. По итогам 2025 г. выручка созданного в 2019 г. юрлица ООО «Нильсен дэйта фэктори» по РСБС выросла вдвое, до 3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась почти в четыре раза до 1,5 млрд руб. При этом выручка материнского ООО «Эй си Нильсен» упала на 31% до 2,3 млрд руб.

Nielsen работает в России с 1994 г. Ее ключевой актив – панельные данные о потребительских предпочтениях. Они необходимы крупным ритейлерам и производителям для ценообразования, управления ассортиментом и маркетинга. С 2017 г. компания начала отслеживать продажи товаров повседневного спроса в интернет-магазинах. В 2025 г. Госдума приняла законопроект, который ввел ограничения на работу иностранных исследовательских компаний в России.

