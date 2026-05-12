«Известия» узнали о планах Nielsen продать российские активы

По данным издания, Nielsen давно рассматривала возможность продать бизнес в РФ. Сейчас стороны находятся в переговорном процессе, рассказал собеседник в крупном инвестбанке. По итогам 2025 г. выручка созданного в 2019 г. юрлица ООО «Нильсен дэйта фэктори» по РСБС выросла вдвое, до 3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась почти в четыре раза до 1,5 млрд руб. При этом выручка материнского ООО «Эй си Нильсен» упала на 31% до 2,3 млрд руб.