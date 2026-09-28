В России на год отменили проверки пострадавшего от атак бизнеса

18 сентября «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что правительство намеревается ввести мораторий на проверки для компаний, пострадавших от атак беспилотников. По словам одного из собеседников, полный запрет коснется только плановых проверок. Внеплановые смогут проводиться в случае возникновения ЧС, эпидемий, на основании поручения президента, правительства, прокурора, а также если поступила информация об угрозе причинения вреда жизни. Мораторий не коснется налоговых проверок. Инициатива возникла на фоне ужесточения требований к безопасности и участившихся атак БПЛА на промышленные, энергетические и логистические объекты.