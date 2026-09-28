В России на год отменили проверки пострадавшего от атак бизнеса

В России на год отменили проверки пострадавшего от атак бизнесаМера будет действовать до 1 октября 2027 года
Проверки пострадавшего от атак бизнеса в России отменены на год. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает ТАСС.
Мера касается коммерческих объектов, которые получили повреждения – от БПЛА или других средств огневого воздействия – с 1 января 2026 г. Относительно них не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Соответствующее постановление вступает в силу 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 г.
18 сентября «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что правительство намеревается ввести мораторий на проверки для компаний, пострадавших от атак беспилотников. По словам одного из собеседников, полный запрет коснется только плановых проверок. Внеплановые смогут проводиться в случае возникновения ЧС, эпидемий, на основании поручения президента, правительства, прокурора, а также если поступила информация об угрозе причинения вреда жизни. Мораторий не коснется налоговых проверок. Инициатива возникла на фоне ужесточения требований к безопасности и участившихся атак БПЛА на промышленные, энергетические и логистические объекты.