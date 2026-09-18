Кабмин введет мораторий на проверки для пострадавших от атак БПЛА до 2027 года

Шохин отмечает, что решение приостановить проверки актуально, при этом дело не только в самом факте проверок. «Нужно дать возможность компаниям, инвестирующим в пассивную и активную защиту от беспилотников, относить часть таких затрат на прочие внереализационные расходы для целей налогообложения прибыли», – отмечает президент РСПП. По его словам, мораторий должен распространяться и на доначисление налогов по ранее проведенным проверкам (например, при задвоении или совмещении льгот) для пострадавших компаний, поскольку эти суммы сопоставимы с выручкой за длительный период. Шохин подчеркивает необходимость выработки системы долгосрочного реагирования на риски беспилотия, включая поддержку инвестиций в защиту и восстановление, а также развитие страхования ответственности владельцев особо опасных производственных объектов. «К сожалению, нам с этой ситуацией придется жить не один день», – констатирует он.