Кабмин введет мораторий на проверки для пострадавших от атак БПЛА до 2027 года

Кабмин введет мораторий на проверки для пострадавших от атак БПЛА до 2027 годаБизнес просит не только приостановить надзор, но и установить льготы за инвестиции в защиту и восстановление объектов
Правительство планирует ввести мораторий на проверки для компаний, пострадавших от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением, и подтвердил федеральный чиновник. Речь идет о приостановке плановых и части внеплановых контрольных мероприятий на 2026–2027 гг., говорит федеральный чиновник. При этом источник, знакомый с обсуждением, допускает, что сроки могут ограничить одним годом с момента подписания документа. Проект нормативного акта уже готов, о решении должны объявить в ближайшие дни, знает федеральный чиновник.
Полный запрет коснется только плановых проверок, внеплановые смогут проводиться в случае возникновения ЧС, эпидемий, на основании поручения президента, правительства, прокурора, а также если поступила информация об угрозе причинения вреда жизни, сообщает источник, знакомый с обсуждением. Мораторий не коснется налоговых проверок, поясняет он.
Документ подготовило Минэкономразвития на основании поручения вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего сферу контроля и надзора, сообщил источник, знакомый с обсуждением. Ввести мораторий на проверки во время восстановления предприятий после атак БПЛА предлагал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова, сообщил «Ведомостям» президент РСПП Александр Шохин.
Подобную меру поддержки кабинет министров применял ранее: с 2022 по конец 2024 г. в России был введен механизм временных ограничений на проведение проверок. При этом контрольно-надзорные органы могли проводить их в случае срабатывания индикаторов риска – системы косвенных признаков возможного нарушения обязательных требований на объекте. Сейчас, по словам источника, знакомого с обсуждением, исключения для проведения проверок по индикаторам риска не будет. Мораторий на плановые и частично внеплановые проверки действовал и во время пандемии в 2020 г. для субъектов малого и среднего бизнеса.
Инициатива возникла на фоне ужесточения требований к безопасности и участившихся атак БПЛА на промышленные, энергетические и логистические объекты. В августе 2026 г. Владимир Путин подписал указ № 604 «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ». Документ, в частности, предусматривает введение временного управления в случае, если компания не обеспечивает защиту своих объектов или не восстанавливает их в срок.
О том, что кабмин проработает отмену плановых и внеплановых проверок для пострадавшего от атак БПЛА бизнеса, говорил Григоренко в начале сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), писал РБК. Генеральный прокурор Александр Гуцан также говорил на ВЭФе о необходимости проработать этот вопрос.
«Ведомости» отправили запрос представителю Минэкономразвития и в аппарат Григоренко.
Что об этом думает бизнес
Шохин отмечает, что решение приостановить проверки актуально, при этом дело не только в самом факте проверок. «Нужно дать возможность компаниям, инвестирующим в пассивную и активную защиту от беспилотников, относить часть таких затрат на прочие внереализационные расходы для целей налогообложения прибыли», – отмечает президент РСПП. По его словам, мораторий должен распространяться и на доначисление налогов по ранее проведенным проверкам (например, при задвоении или совмещении льгот) для пострадавших компаний, поскольку эти суммы сопоставимы с выручкой за длительный период. Шохин подчеркивает необходимость выработки системы долгосрочного реагирования на риски беспилотия, включая поддержку инвестиций в защиту и восстановление, а также развитие страхования ответственности владельцев особо опасных производственных объектов. «К сожалению, нам с этой ситуацией придется жить не один день», – констатирует он.
Говоря об указе президента о временном управлении, Шохин отмечает потребность в четких подзаконных актах правительства, определяющих критерии достаточности мер по защите и своевременности восстановления. Единых схем быть не может, но размытость критериев дестимулирует предприятия. «Например, если нефтеперерабатывающий завод защищен, а протяженные на многие километры трубопроводы оказались мишенью, будет ли это считаться недостаточным уровнем защиты? Нужно определить минимальный объем требований по защите с привязкой к отраслевой специфике», – рассуждает Шохин. Инвестиции в защиту объектов должны учитываться в механизмах, дающих право на налоговые вычеты, полагает он.
Какие есть нюансы
Для пострадавших компаний мера полезна, но ее эффект может быть ограниченным, предупреждает старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. Основную нагрузку после атак БПЛА создают внеплановые проверки пожарного надзора, трудовой инспекции, экологов и прокуратуры. «Многое будет зависеть от исключений. Если надзорные органы сохранят право на проверки при угрозе жизни людей, для поврежденных объектов льгота во многом останется формальной. Кроме того, мораторий не отменяет обязательные требования, и нарушения, допущенные при восстановлении, все равно придется устранять», – объясняет Гейтс.
Инициатива крайне своевременна, считает старший юрист практики международного коммерческого права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Денис Ежов. Сейчас при атаках БПЛА бизнес автоматически подпадает под обязательный контроль профильных ведомств (Ростехнадзор, МЧС, Роструд, Росприроднадзор), расследующих факты причинения вреда. «Все ресурсы компании направлены на ликвидацию разрушений, помощь пострадавшим и перестройку логистики. Участие в контрольных мероприятиях создает дополнительный риск штрафов за несвоевременное реагирование на требования регуляторов», – указывает Ежов.
Сложность реализации меры заключается в определении круга лиц и правил формирования списка, отмечает партнер группы форензик-департамента управленческого и финансового консультирования ДРТ Анвар Асрутдинов. Часто нет четкой связи между пострадавшей компанией и объектом: например, если балансодержателями выступают SPV (special purpose vehicle), связь с собственником скрыта. Компании, которые управляют пострадавшими объектами, могут быть не связаны с собственниками, но при этом они также могут сильно пострадать.
Кроме того, компании, потерявшие товар, могут не числиться в списках арендаторов или реселлеров, перечисляет Асрутдинов. Не совсем ясна корреляция моратория с указом президента об обеспечении безопасности объектов, считает консультант ДРТ. Если проверки в рамках соблюдения требований указа № 604 будут исключены из-под действия моратория, то тогда что именно будет ограничено, задается вопросом он.
По оценке Асрутдинова, мораторий должен касаться не самой проверки, а применения мер ответственности. «Проверяющий орган может провести инспекцию и вынести предписание, но сами штрафы и пени должны быть отсрочены до момента восстановления компании. Нарушения могут быть напрямую вызваны последствиями атаки», – заключает консультант. По мнению Ежова, оптимальным компромиссом видится не слепой мораторий, а освобождение от ответственности за вынужденное неисполнение предписаний контролеров в срок, если не доказан умысел компании на уклонение.
Нужен ли отдельный реестр
Эксперты разошлись во мнениях о том, нужен ли отдельный реестр пострадавших для получения льготы. «Для моратория стоит ввести единый статус пострадавшего предприятия, который подтверждают региональные власти и который учитывается сразу для всех мер поддержки. Этот статус достаточно отразить в едином реестре контрольных мероприятий, чтобы инспектор не мог назначить проверку», – полагает Гейтс.
По мнению Ежова, введение специального реестра пострадавших предприятий обеспечит прозрачность применения льгот. Наиболее действенным выглядит механизм самозаявления: пострадавшие компании сами указывают обстоятельства и сумму потерь, включаясь в список автоматически, но с ответственностью за недостоверные данные, предлагает Асрутдинов.