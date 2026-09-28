Иркутский авиационный завод передаст «Аэрофлоту» восемь МС-21 в 2027 году

20 сентября «Аэрофлот» и предприятия госкорпорации «Ростех» подписали контракт на поставку и послепродажное обслуживание 90 среднемагистральных самолетов МС-21. По условиям сделки авиакомпания будет получать самолеты с 2029 по 2032 г. В том числе 14 единиц – в 2029 г., 18 – в 2030 г., 24 – в 2031 г. и 34 – в 2032 г. В договор включена стоимость воздушных судов, авиатренажеров, услуг по подготовке летного состава, а также послепродажное обслуживание на срок 22 года.