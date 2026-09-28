Иркутский авиационный завод передаст «Аэрофлоту» восемь МС-21 в 2027 году
Иркутский авиационный завод (филиал ПАО «Яковлев», входит в ОАК) передаст «Аэрофлоту» по первому контракту восемь самолетов МС-21 в 2027 г., сообщил генеральный директор предприятия Андрей Сойнов. Его цитирует Telegram-канал Росимущества.
По его словам, в 2028 г. завод планирует передать авиакомпании еще 10 самолетов.
20 сентября «Аэрофлот» и предприятия госкорпорации «Ростех» подписали контракт на поставку и послепродажное обслуживание 90 среднемагистральных самолетов МС-21. По условиям сделки авиакомпания будет получать самолеты с 2029 по 2032 г. В том числе 14 единиц – в 2029 г., 18 – в 2030 г., 24 – в 2031 г. и 34 – в 2032 г. В договор включена стоимость воздушных судов, авиатренажеров, услуг по подготовке летного состава, а также послепродажное обслуживание на срок 22 года.
За счет масштабирования поставок стоимость лайнера планируется снизить менее чем до 7,5 млрд руб. в текущих ценах к 2032 г. Себестоимость лайнера в ценах 2024 г. составляла примерно в 9 млрд руб. за борт, говорил в июне первый вице-премьер Денис Мантуров, поясняя, что она выше согласованной цены поставки и разницу на первом этапе покроет государство.
Как уточнили в Минтрансе, первые МС-21 будут задействованы на направлениях из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Самару и Нижний Новгород. По мере роста поставок география будет расширена на Урал, Сибирь и южные направления, добавили в министерстве.