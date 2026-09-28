CNBC: запрет США на экспорт дизеля может привести к росту цен в Европе
Возможный запрет США на экспорт дизельного топлива грозит Европе резким ростом цен – вплоть до беспрецедентных уровней. Об этом пишет CNBC со ссылкой на экспертов рынка.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом «очень серьезно» рассматривает возможность введения такого запрета. Министр энергетики США Крис Райт говорил, что власти также изучают вариант введения ограничений вместо полного прекращения экспорта.
Глава отдела ценообразования на нефтепродукты в Европе Argus Media Бенедикт Джордж заявил CNBC, что ограничения со стороны США могут поднять цены на дизельное топливо и премии к стоимости нефти в Европе до «нового беспрецедентного уровня». По его словам, в последние два месяца на США приходилось около половины европейского импорта дизельного топлива.
Аналитики Morgan Stanley также ожидают, что ограничения первоначально могут снизить стоимость дизельного топлива внутри США, одновременно спровоцировав рост цен на мировом рынке. Однако изменение загрузки американских НПЗ способно впоследствии привести к повышению цен на бензин и в самих Соединенных Штатах.
Средняя стоимость дизельного топлива в США 25 сентября составляла около $6,50 за галлон. Это лишь немного ниже рекордных $6,53 за галлон, зафиксированных 22 сентября, пишет CNBC.
22 сентября Трамп говорил, что поддерживает запрет на экспорт дизеля, поскольку республиканские кандидаты в некоторых из самых напряженных предвыборных гонок в ноябре призвали к этой мере как способу сдержать рекордные цены на топливо. Райт заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива из страны не сработает и может привести к росту цен на топливо.