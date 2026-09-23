Глава минэнерго США поспорил с Трампом о запрете на экспорт дизеля
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива из страны не сработает и может привести к росту цен на бензин и авиационное топливо. Об этом он сказал на мероприятии в Нью-Йорке, передает Reuters.
«Такой грубый инструмент, как запрет экспорта дизельного топлива, определенно не сработает», – заявил Райт. Его позиция расходится с мнением президента США Дональда Трампа, который 22 сентября поддержал идею запрета экспорта дизеля.
Райт пояснил, что в случае запрета американским нефтеперерабатывающим заводам может не хватить мощностей для хранения произведенного дизельного топлива. Тогда предприятиям придется сокращать переработку нефти, что, по словам министра, создаст дополнительное давление на цены на бензин и авиационное топливо.
11 сентября средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон, достигнув $6,0556. Рост цен происходил на фоне подорожания нефти и перебоев с поставками энергоресурсов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
14 сентября Райт связал рост цен на дизель с сокращением российского экспорта. По его словам, существенный сбой поставок российского дизельного топлива произошел из-за ударов по энергетической инфраструктуре России. Еще одним фактором министр назвал конфликт вокруг Ирана и ограничения движения энергоресурсов в Персидском заливе.
По данным Американской автомобильной ассоциации, 22 сентября дизель в США достиг исторического максимума в $6,5 за галлон, бензин стоил $4,4 за галлон. Рост стоимости топлива стал одной из причин, по которым администрация Трампа ищет способы увеличить предложение на рынке.