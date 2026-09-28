Трамп «очень серьезно» рассматривает запрет на экспорт дизеля из США

22 сентября Трамп говорил, что поддерживает запрет на экспорт дизеля, поскольку республиканские кандидаты в некоторых из самых напряженных предвыборных гонок в ноябре призвали к этой мере как способу сдержать рекордные цены на топливо. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива из страны не сработает и может привести к росту цен на топливо. 11 сентября средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон, достигнув $6,0556.