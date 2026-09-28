Трамп «очень серьезно» рассматривает запрет на экспорт дизеля из США
Президент США Дональд Трамп по-прежнему «очень серьезно» рассматривает введение запрета на экспорт дизельного топлива из США для борьбы с высокими ценами. Об этом американский лидер заявил Fox News.
«Это может привести к небольшому повышению цен на бензин для автомобилей, поэтому мы очень серьезно рассматриваем этот вопрос – возможно, мы так и поступим», – сказал Трамп (цитата по Bloomberg).
Ряд законодателей от фермерских штатов призвали Трампа ограничить экспорт дизельного топлива из США в разгар осеннего сбора урожая, так как мировые рынки топлива лихорадит из-за перебоев с поставками в Ормузском проливе и атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы. По данным Bloomberg, США стали для всего мира «поставщиком последней надежды»: в августе экспорт дизельного топлива достиг рекордных 2 млн баррелей в день.
27 сентября The Telegraph писала, что запрет США на экспорт дизеля может серьезно ударить по Великобритании. До начала спецоперации в 2022 г. Россия поставляла примерно пятую часть британского дизеля. Сейчас США обеспечивают около трети британского импорта дизеля, при том что импорт покрывает примерно 55% общего потребления дизеля в стране.
22 сентября Трамп говорил, что поддерживает запрет на экспорт дизеля, поскольку республиканские кандидаты в некоторых из самых напряженных предвыборных гонок в ноябре призвали к этой мере как способу сдержать рекордные цены на топливо. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива из страны не сработает и может привести к росту цен на топливо. 11 сентября средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон, достигнув $6,0556.