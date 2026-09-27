Telegraph: запрет на экспорт дизеля из США может стать катастрофой для Британии
Запрет США на экспорт дизеля может серьезно ударить по Великобритании, пишет The Telegraph. До начала спецоперации в 2022 г. Россия поставляла примерно пятую часть британского дизеля. Сейчас США обеспечивают около трети британского импорта дизеля, при том что импорт покрывает примерно 55% общего потребления дизеля в стране.
Как пишет издание, еще в начале 2000-х зависимость Британии от импорта дизеля составляла 14%. За последние полвека британский нефтеперерабатывающий кластер резко сократился с 18 до четырех действующих крупных нефтеперерабатывающих заводов. Только за последние 18 месяцев закрылись Grangemouth в Шотландии и нефтеперерабатывающий завод Lindsey в Линкольншире.
Отраслевые аналитики предупреждают, что запрет президента США Дональда Трампа на экспорт из США усилит конкуренцию за поставки дизеля по всей континентальной Европе, которая и без того сильно зависит от американского экспорта дизеля, поскольку поставки с поврежденных войной НПЗ на Ближнем Востоке и в России резко упали. Запрет Трампа может привести к взлету цен на дизель в Великобритании этой осенью – с чуть менее 2 фунтов за галлон сейчас до 2,50 или даже 3 фунтов за литр, что станет катастрофой.
22 сентября Трамп заявил, что поддерживает запрет на экспорт дизеля, поскольку республиканские кандидаты в некоторых из самых напряженных предвыборных гонок в ноябре призвали к этой мере как способу сдержать рекордные цены на топливо. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива из страны не сработает и может привести к росту цен на топливо. 11 сентября средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон, достигнув $6,0556. Рост цен происходил на фоне подорожания нефти и перебоев с поставками энергоресурсов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
По данным Американской автомобильной ассоциации, 22 сентября дизель в США достиг исторического максимума в $6,5 за галлон, бензин стоил $4,4 за галлон.