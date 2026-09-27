Telegraph: запрет на экспорт дизеля из США может стать катастрофой для Британии

Отраслевые аналитики предупреждают, что запрет президента США Дональда Трампа на экспорт из США усилит конкуренцию за поставки дизеля по всей континентальной Европе, которая и без того сильно зависит от американского экспорта дизеля, поскольку поставки с поврежденных войной НПЗ на Ближнем Востоке и в России резко упали. Запрет Трампа может привести к взлету цен на дизель в Великобритании этой осенью – с чуть менее 2 фунтов за галлон сейчас до 2,50 или даже 3 фунтов за литр, что станет катастрофой.