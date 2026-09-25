Песков назвал условия для стабилизации мирового рынка дизтоплива

Песков сообщил, что Турция представила Москве предложения по обеспечению безопасности черноморского судоходства, однако предметные переговоры по этому вопросу пока не ведутся. Представитель Кремля также заявил, что российские удары по судам являются ответом на действия Украины. Ранее Москва утверждала, что поражает суда, которые используются для перевозки военных грузов для ВСУ.