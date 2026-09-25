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Песков назвал условия для стабилизации мирового рынка дизтоплива

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Для решения проблем с дефицитом дизельного топлива на мировом рынке недостаточно насытить российский рынок и отменить запрет на экспорт из РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, необходимо также обеспечить безопасность судоходства в Черном море и снять ограничения на поставки российского топлива.

«Дизель должен беспрепятственно попадать на международные рынки», – отметил он.

Песков сообщил, что Турция представила Москве предложения по обеспечению безопасности черноморского судоходства, однако предметные переговоры по этому вопросу пока не ведутся. Представитель Кремля также заявил, что российские удары по судам являются ответом на действия Украины. Ранее Москва утверждала, что поражает суда, которые используются для перевозки военных грузов для ВСУ.

14 сентября Песков заявлял, что вопрос об отмене экспортного запрета возникнет после гарантированного насыщения внутреннего рынка. Он отмечал, что выпадение российских объемов из международных поставок нефтепродуктов оказалось значительным.

8 июля правительство ввело полный запрет на экспорт дизельного топлива, распространив ограничения в том числе на производителей. 29 августа кабмин продлил запрет для производителей до 30 сентября включительно. Для остальных участников рынка ограничения действуют до 31 января 2027 г.

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