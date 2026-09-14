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Песков указал на ухудшение ситуации на мировых нефтяных рынках

Инна Шульгина
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС

В целом ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

Представитель Кремля связал тенденцию, прежде всего, с нестабильностью и очередными витками эскалации в зоне Персидского залива.

«Мы с вами видим выпадение огромного количества нефти. Только с выведением из строя нефтепровода Саудовской Аравии свыше 4% мировых поставок были выбиты с мировых рынков», – обратил внимание Песков, отметив, что это не может не иметь самых серьезных последствий.

Россия, как напомнил Песков, ввела запрет на экспорт нефтепродуктов. Мера направлена на обеспечение условий для насыщения, в первую очередь, внутреннего рынка.

«Является ли вот это количество [российских нефтепродуктов], которое выпало из международного экспорта нефтепродуктов в связи с этим запретом на экспорт, значительным числом? <…> Да, действительно, это так. Поэтому по мере того как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.

В конце июля правительство РФ установило новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Ограничение будет действовать с 1 августа 2026 г. по 31 января 2027 г. Для производителей дизельного, судового топлива и газойля ограничение действовало до 31 августа 2026 г. В конце августа власти продлили запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля для производителей до 30 сентября включительно.

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