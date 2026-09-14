Песков указал на ухудшение ситуации на мировых нефтяных рынках

«Является ли вот это количество [российских нефтепродуктов], которое выпало из международного экспорта нефтепродуктов в связи с этим запретом на экспорт, значительным числом? <…> Да, действительно, это так. Поэтому по мере того как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.