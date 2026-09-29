«Ростех» представит в Минске автоматическую противопожарную систему
«Ростех» впервые представит на выставке «Иннопром. Беларусь» противопожарную систему, которая автоматически срабатывает при пожаре. Разработка предназначена для защиты помещений от распространения огня и дыма через стены и перекрытия, сообщили в госкорпорации.
Пассивная система состоит из специальных материалов, которые при нагреве вспениваются и увеличиваются в объеме, герметично закрывая отверстия вокруг кабелей, труб и воздуховодов. В результате образуется барьер из пенококса, препятствующий распространению огня и дыма в соседние помещения.
Разработку создали компания «РТ – проектные технологии» и ее технологический партнер «Стандарт электрик». В «Ростехе» заявили, что российская система рассчитана на эксплуатацию при очень низких температурах и может применяться на объектах в условиях Крайнего Севера. По данным госкорпорации, решение отличается химической формулой и высоким коэффициентом расширения при срабатывании.
Систему можно устанавливать как на строящихся объектах, так и в уже возведенных зданиях. По словам генерального директора «РТ – проектные технологии» Василия Зуйкова, разработка прошла испытания, включая проверку реальным пожаром высокой сложности, и уже применяется на ряде российских объектов.
II Международная промышленная выставка «Иннопром. Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября.
24 сентября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам (ВКС) России очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Самолеты получили новый технический облик. Перед передачей военным истребители прошли полный цикл заводских испытаний, в ходе которых проверялась их работа в различных режимах. В «Ростехе» уточнили, что летчики Минобороны России также протестировали самолеты в разных рабочих режимах. После завершения испытаний и подготовки техника совершила перелет на аэродром базирования, где была передана военным.