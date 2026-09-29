«Ростех» представит в Минске автоматическую противопожарную систему

Разработку создали компания «РТ – проектные технологии» и ее технологический партнер «Стандарт электрик». В «Ростехе» заявили, что российская система рассчитана на эксплуатацию при очень низких температурах и может применяться на объектах в условиях Крайнего Севера. По данным госкорпорации, решение отличается химической формулой и высоким коэффициентом расширения при срабатывании.