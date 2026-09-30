Продажи нижнего белья бренда Сидни Суини выросли в России на 72%
Продажи бренда нижнего белья SYRN, который принадлежит американской актрисе Сидни Суини, выросли в платформе CDEK.Shopping на 72% за летний сезон. Об этом сервис сообщил в пресс-релизе.
CDEK.Shopping связал рост продаж с рекламными кампаниями бренда и актрисы, а также обсуждением в интернете. Кроме того, по данным компании, количество заказов нижнего белья в сервисе с января по сентябрь выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Платформа уточнила, что лидером по числу заказов стала Victoria's Secret с долей 15%. На втором месте оказалась Uniqlo (13%), на третьем – Boss (9%). Годом ранее лидировали Uniqlo (17%), Victoria's Secret (12%) и Calvin Klein (6%).
CDEK.Shopping – платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 г.
10 августа «Ведомости» писали, что граждане России в первом полугодии 2026 г. приобрели через различные онлайн-сервисы трансграничной торговли одежду и обувь на 37,8 млрд руб. Продажи в этом сегменте увеличились год к году на 22%. Спрос на аксессуары из-за границы за указанный период вырос еще сильнее – на 25% до 6,5 млрд руб.