Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UGLD0,723+0,12%CNY Бирж.12,528+0,48%IMOEX2 254,64-0,36%RTSI841,26-0,36%RGBI111,29+0,13%RGBITR763,39+0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Продажи нижнего белья бренда Сидни Суини выросли в России на 72%

Сергей Пахомов
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Продажи бренда нижнего белья SYRN, который принадлежит американской актрисе Сидни Суини, выросли в платформе CDEK.Shopping на 72% за летний сезон. Об этом сервис сообщил в пресс-релизе.

CDEK.Shopping связал рост продаж с рекламными кампаниями бренда и актрисы, а также обсуждением в интернете. Кроме того, по данным компании, количество заказов нижнего белья в сервисе с января по сентябрь выросло на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Платформа уточнила, что лидером по числу заказов стала Victoria's Secret с долей 15%. На втором месте оказалась Uniqlo (13%), на третьем – Boss (9%). Годом ранее лидировали Uniqlo (17%), Victoria's Secret (12%) и Calvin Klein (6%).

CDEK.Shopping – платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 г.

10 августа «Ведомости» писали, что граждане России в первом полугодии 2026 г. приобрели через различные онлайн-сервисы трансграничной торговли одежду и обувь на 37,8 млрд руб. Продажи в этом сегменте увеличились год к году на 22%. Спрос на аксессуары из-за границы за указанный период вырос еще сильнее – на 25% до 6,5 млрд руб. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её