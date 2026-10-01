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Главная / Бизнес /

Обороты железнодорожных операторов в среднем снизились на 24% за год

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Число компаний, у которых основной вид деятельности связан с железнодорожными грузоперевозками, выросло на 5% за год. При этом средние обороты таких компаний снизились на 24%. Аналитики «Точка банка» рассказали «Ведомостям», что снижение объясняется профицитом парка из-за перетока грузов с железной дороги в автоперевозки.

Рост количества компаний по большей части связан с обелением рынка. Объем грузов и грузооборот снизились на 1% – такая динамика наблюдается последние три года. Средний чек снизился на 17%, количество чеков также уменьшилось.

«Оборот может падать и при растущей погрузке, например, когда профицит вагонов снижает стоимость их аренды. Именно стоимость аренды и профицит парка из-за перетока грузов с ж/д в автоперевозки объясняют падение оборотов в 2026 г.», – объяснил менеджер продуктов для грузоперевозок в «Точка банке» Антон Грицкевич.

«Ведомости» писали, что индекс биржи грузоперевозок ATI.SU – ATI.SU FTL, который отражает данные по ценам на 100 наиболее популярных направлениях в России, на 13 июля достиг нового исторического максимума и составил 2086 пунктов. Значение на 29% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост с конца мая составил 17,5%.

Основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде говорит о сокращении предложения на рынке, вызванном последствиями топливного дефицита. Водители тратят больше времени в очередях на АЗС, отказываются от перевозок из-за нехватки топлива или просто из опасений, что не смогут выполнить заказ или отработают его в минус, объясняет он.

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