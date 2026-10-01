Обороты железнодорожных операторов в среднем снизились на 24% за год

Основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде говорит о сокращении предложения на рынке, вызванном последствиями топливного дефицита. Водители тратят больше времени в очередях на АЗС, отказываются от перевозок из-за нехватки топлива или просто из опасений, что не смогут выполнить заказ или отработают его в минус, объясняет он.