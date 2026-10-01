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Грузооборот РЖД в сентябре вырос на 3,4% год к году

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Грузооборот ОАО «РЖД» за сентябрь вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 206,3 млрд тарифных т-км. Такие данные представлены на сайте компании.

Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,1% и составил 251,1 млрд т-км. Погрузка на сети РЖД в сентябре вышла на 90,3 млн т, что на 1,2% меньше год к году.

Грузооборот в январе – сентябре вырос год к году на 0,9% и составил 1,87 трлн тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 2,3 трлн т-км, как и за девять месяцев прошлого года. Погрузка за январь – сентябрь снизилась до 824,4 млн т (-0,7%).

Вагоны РЖД за это время перевезли 245,9 млн т каменного угля (+2,3%), 6,9 млн т кокса (-8,6%), 135,5 млн т нефти и нефтепродуктов (-7,9%), 76,6 млн т марганцевой и железной руды (-0,8%), 35,2 млн т черных металлов (-8,5%), 5,9 млн т лома черных металлов (+5,8%). Химических и минеральных удобрений с начала года перевезено 51,7 млн т (-1,5%), цемента –  15,5 млн т (-2,7%), лесных грузов – 18,1 млн т (-4,5%), зерна – 23,9 млн т (+42,2%), строительных грузов – 72,9 млн т (-3,7%), руды цветной и серного сырья – 13,8 млн т (+5,3%), химикатов и соды – 14,1 млн т (-6,7%), промышленного сырья и формовочных материалов – 18,9 млн т (-6,5%). Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 86,5 млн т (+3,9%).

24 июля «Ведомости» со ссылкой на оценки NEFT Research писали, что около 1,1 млрд т будет погружено на сети РЖД по итогам 2026 г. Ожидаемое значение на 1% ниже, чем фактическое по итогам 2025 г. Тогда погрузка составила почти 1,12 млрд т.

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