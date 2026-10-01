Грузооборот РЖД в сентябре вырос на 3,4% год к году

Вагоны РЖД за это время перевезли 245,9 млн т каменного угля (+2,3%), 6,9 млн т кокса (-8,6%), 135,5 млн т нефти и нефтепродуктов (-7,9%), 76,6 млн т марганцевой и железной руды (-0,8%), 35,2 млн т черных металлов (-8,5%), 5,9 млн т лома черных металлов (+5,8%). Химических и минеральных удобрений с начала года перевезено 51,7 млн т (-1,5%), цемента – 15,5 млн т (-2,7%), лесных грузов – 18,1 млн т (-4,5%), зерна – 23,9 млн т (+42,2%), строительных грузов – 72,9 млн т (-3,7%), руды цветной и серного сырья – 13,8 млн т (+5,3%), химикатов и соды – 14,1 млн т (-6,7%), промышленного сырья и формовочных материалов – 18,9 млн т (-6,5%). Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 86,5 млн т (+3,9%).