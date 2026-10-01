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Минвостокразвития: мощность энергетических объектов Арктики увеличится к 2035 году

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе заседания Совета при Морской коллегии заявил, что к 2035 г. мощность главных энергетических объектов Арктики может быть увеличена до 5,6 ГВт.

«К 2035 . запланирован ввод около 1,4 ГВт в Единой и изолированной энергетических системах. Мощность ключевых энергообъектов в Арктике вырастет до 5,6 ГВт», – сказал он (цитата по ТАСС).

Чекунков также отметил, что дополнительно инвесторы намерены создать 3,5 ГВт энергомощностей.

3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что на всей территории Арктики с 1 января 2027 г. вступит в силу единый преференциальный режим. У инвесторов появятся льготы, в том числе набор доступных механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с инфраструктурой, строительством производственных объектов и др.

15 сентября замминистра энергетики Эдуард Шереметцев предложил изменить способ использования энергоресурсов для центров обработки данных и перенести 40% вычислительных мощностей в северные регионы. Он отметил, что возможность размещения ЦОДов в арктических регионах обусловлена профицитом в них энергоресурсов, которые можно использовать для энергоснабжения.

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