Минвостокразвития: мощность энергетических объектов Арктики увеличится к 2035 году

3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что на всей территории Арктики с 1 января 2027 г. вступит в силу единый преференциальный режим. У инвесторов появятся льготы, в том числе набор доступных механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с инфраструктурой, строительством производственных объектов и др.