Пашинян: мощности малой АЭС скорее всего не хватит для Армении
Армении, вероятно, потребуется более мощная атомная электростанция, чем планировалось ранее, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.По его словам, еще около года назад республика имела избыток электроэнергии, но теперь столкнулась с ее дефицитом.
«Мы должны думать, что делать, думать об импорте электроэнергии и генерировании собственных источников», – цитирует Пашиняна NEWS.am. Ранее он выступал за строительство модульной АЭС и говорил, что при развитии солнечной энергетики Армении не потребуется станция мощностью 600–1000 МВт. Теперь премьер не исключил вариант АЭС мощностью около 1000 МВт, отметив, что окончательные параметры изучают специалисты.
В тот же день глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Ереван изучает возможность продления эксплуатации действующей Армянской АЭС после 2036 г. По его оценке, дальнейшее продление необходимо оценивать не только технически, но и с точки зрения стоимости электроэнергии.
20 августа Пашинян уже говорил о растущей потребности Армении в новых атомных мощностях на фоне увеличения спроса на электроэнергию. Тогда он не исключал строительство АЭС традиционной мощности.