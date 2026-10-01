Пашинян: мощности малой АЭС скорее всего не хватит для Армении

«Мы должны думать, что делать, думать об импорте электроэнергии и генерировании собственных источников», – цитирует Пашиняна NEWS.am. Ранее он выступал за строительство модульной АЭС и говорил, что при развитии солнечной энергетики Армении не потребуется станция мощностью 600–1000 МВт. Теперь премьер не исключил вариант АЭС мощностью около 1000 МВт, отметив, что окончательные параметры изучают специалисты.