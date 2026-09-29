Лихачев назвал условие продления работы Армянской АЭС до 2046 года
Продление эксплуатации Армянской АЭС до 2046 г. должно оцениваться не только с точки зрения технической возможности, но и экономической целесообразности. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в Ереване после переговоров с руководством Армении.
По его словам, армянские власти и специалисты изучают возможность продления работы станции.
«Теоретически такая возможность есть, эту работу мы готовы организовать, если такое решение будет принято», – сказал Лихачев, отметив необходимость учитывать экономические последствия (цитата по «Интерфаксу»).
Затраты на продление эксплуатации станции могут составить сотни миллионов долларов. Средства потребуются на модернизацию систем безопасности и автоматики, повторный отжиг корпуса реактора, а также расширение и ремонт мощностей для хранения отработавшего ядерного топлива.
Лихачев отметил, что необходимые капитальные вложения увеличат стоимость электроэнергии в период 2036–2046 гг. По его оценке, при реализации полного комплекса работ по продлению эксплуатации стоимость электроэнергии может вырасти вдвое.
29 сентября «Росатом» предложил Армении проекты новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. Лихачев и премьер-министр Армении Никол Пашинян также рассмотрели продление эксплуатации действующей Армянской АЭС до 2036 г. Глава госкорпорации сообщил о завершении первого этапа работ по продлению срока службы станции. По его итогам Армянская АЭС получила разрешение на дальнейшую эксплуатацию энергоблока. «Росатом» продолжит модернизацию систем безопасности станции, чтобы обеспечить ее работу в 2026–2036 гг. Армянская сторона подтвердила, что на встрече также обсуждались российские предложения по строительству нового энергоблока.
20 августа Пашинян заявил о потребности Армении в новых атомных мощностях. Ереван одновременно рассматривает предложения нескольких потенциальных партнеров и выбирает технологию для будущей станции. 27 мая Лихачев сообщил, что Армении необходимо определиться с партнером по развитию атомной энергетики уже в 2026–2027 гг. Тогда он также говорил о готовности «Росатома» продлить эксплуатацию действующего энергоблока до 2036 г.