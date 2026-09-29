Лихачев назвал условие продления работы Армянской АЭС до 2046 года

29 сентября «Росатом» предложил Армении проекты новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. Лихачев и премьер-министр Армении Никол Пашинян также рассмотрели продление эксплуатации действующей Армянской АЭС до 2036 г. Глава госкорпорации сообщил о завершении первого этапа работ по продлению срока службы станции. По его итогам Армянская АЭС получила разрешение на дальнейшую эксплуатацию энергоблока. «Росатом» продолжит модернизацию систем безопасности станции, чтобы обеспечить ее работу в 2026–2036 гг. Армянская сторона подтвердила, что на встрече также обсуждались российские предложения по строительству нового энергоблока.