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Главная / Бизнес /

«Росатом» предложил Армении построить новые энергоблоки

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Росатом» предложил Армении проекты новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. Перспективы строительства новой атомной генерации обсудили гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщила госкорпорация. Стороны также рассмотрели продление эксплуатации действующей Армянской АЭС до 2036 г.

Лихачев сообщил о завершении первого этапа работ по продлению срока службы станции. По его итогам Армянская АЭС получила разрешение на дальнейшую эксплуатацию энергоблока. «Росатом» продолжит модернизацию систем безопасности станции, чтобы обеспечить ее работу в 2026–2036 гг. Армянская сторона подтвердила, что на встрече также обсуждались российские предложения по строительству нового энергоблока.

20 августа Пашинян заявил о потребности Армении в новых атомных мощностях. Ереван одновременно рассматривает предложения нескольких потенциальных партнеров и выбирает технологию для будущей станции. 27 мая Лихачев сообщил, что Армении необходимо определиться с партнером по развитию атомной энергетики уже в 2026–2027 гг. Тогда он также говорил о готовности «Росатома» продлить эксплуатацию действующего энергоблока до 2036 г.

10 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал Армении до $9 млрд инвестиций в гражданскую ядерную энергетику. Американское предложение предусматривает использование малых модульных реакторов, поставки технологий, топлива и дальнейшее техническое обслуживание. Пашинян позднее заявлял, что выбор новой АЭС для Армении не является геополитическим и будет зависеть от соотношения цены и качества.

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