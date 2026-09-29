«Росатом» предложил Армении построить новые энергоблоки

20 августа Пашинян заявил о потребности Армении в новых атомных мощностях. Ереван одновременно рассматривает предложения нескольких потенциальных партнеров и выбирает технологию для будущей станции. 27 мая Лихачев сообщил, что Армении необходимо определиться с партнером по развитию атомной энергетики уже в 2026–2027 гг. Тогда он также говорил о готовности «Росатома» продлить эксплуатацию действующего энергоблока до 2036 г.