«Росатом» предложил Армении построить новые энергоблоки
«Росатом» предложил Армении проекты новых атомных энергоблоков большой, средней и малой мощности. Перспективы строительства новой атомной генерации обсудили гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщила госкорпорация. Стороны также рассмотрели продление эксплуатации действующей Армянской АЭС до 2036 г.
Лихачев сообщил о завершении первого этапа работ по продлению срока службы станции. По его итогам Армянская АЭС получила разрешение на дальнейшую эксплуатацию энергоблока. «Росатом» продолжит модернизацию систем безопасности станции, чтобы обеспечить ее работу в 2026–2036 гг. Армянская сторона подтвердила, что на встрече также обсуждались российские предложения по строительству нового энергоблока.
20 августа Пашинян заявил о потребности Армении в новых атомных мощностях. Ереван одновременно рассматривает предложения нескольких потенциальных партнеров и выбирает технологию для будущей станции. 27 мая Лихачев сообщил, что Армении необходимо определиться с партнером по развитию атомной энергетики уже в 2026–2027 гг. Тогда он также говорил о готовности «Росатома» продлить эксплуатацию действующего энергоблока до 2036 г.
10 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал Армении до $9 млрд инвестиций в гражданскую ядерную энергетику. Американское предложение предусматривает использование малых модульных реакторов, поставки технологий, топлива и дальнейшее техническое обслуживание. Пашинян позднее заявлял, что выбор новой АЭС для Армении не является геополитическим и будет зависеть от соотношения цены и качества.