Россия и Белоруссия подписали меморандум о ВСМ Москва – Минск
Россия и Белоруссия подписали меморандум о сотрудничестве по строительству высокоскоростной магистрали Москва – Минск. Документ в Доме правительства Белоруссии подписали министр транспорта РФ Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович.
ВСМ пройдет через Смоленск, ее протяженность составит 715 км. После запуска магистрали время в пути между Москвой и Минском сократится до трех часов – примерно в 2,5 раза по сравнению с нынешним железнодорожным сообщением. На линии планируется использовать 21 высокоскоростной поезд с максимальной скоростью до 400 км/ч.
Ожидается, что после ввода ВСМ пассажиропоток между двумя столицами увеличится в 3,5 раза – до 3,8 млн человек в год.
Никитин также рассказал, что РЖД приступили к работе над предварительным техническим обоснованием строительства ВСМ Москва – Минск и Москва – Нижний Новгород. По его словам, эти два направления входят в число приоритетных проектов высокоскоростных магистралей. Всего в планах развития ВСМ рассматривается пять проектов.
В июне президент России Владимир Путин на встрече с Никитиным сообщил, что белорусский лидер Александр Лукашенко поддерживает проект строительства ВСМ Москва – Минск. В ходе беседы глава Минтранса назвал маршрут Москва – Нижний Новгород – Казань наиболее эффективным с точки зрения экономического эффекта, а вторым по значимости проектом – международную магистраль Москва – Минск.