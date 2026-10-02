«Мираторг» опроверг выявление сальмонеллы в наггетсах

Ранее Telegram-канал Shot Проверка сообщил о якобы обнаружении в продукции бактерии Salmonella enteritidis. В «Мираторге» пояснили, что исследование, на которое ссылался канал, проводилось в отношении набора из сырных палочек и наггетсов, отобранного у потребителя через пять дней после приготовления. Компания подчеркнула, что «Мираторг Запад» не выпускает сырные палочки и наборы продуктов, а производит замороженную кулинарную продукцию.