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Главная / Бизнес /

«Мираторг» опроверг выявление сальмонеллы в наггетсах

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Лабаратории не подтвердили наличие сальмонеллы в наггетсах «Мираторга», сообщили ТАСС в компании.

«Информация о выявлении сальмонеллы в куриных наггетсах "Классические" производства ООО "Мираторг Запад" не подтверждается результатами независимых лабораторных исследований», – заявили в компании.

Производитель провел внутреннее расследование и передал его результаты в Роспотребнадзор.

Ранее Telegram-канал Shot Проверка сообщил о якобы обнаружении в продукции бактерии Salmonella enteritidis. В «Мираторге» пояснили, что исследование, на которое ссылался канал, проводилось в отношении набора из сырных палочек и наггетсов, отобранного у потребителя через пять дней после приготовления. Компания подчеркнула, что «Мираторг Запад» не выпускает сырные палочки и наборы продуктов, а производит замороженную кулинарную продукцию.

27 июня в Астрахани СК возбудил уголовное дело после вспышки сальмонеллеза. Тогда лабораторно подтвержденный диагноз получили 14 госпитализированных, одна женщина умерла. По версии следствия, источником инфекции могли стать рыбные котлеты из местного гастронома.

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