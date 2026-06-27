СК возбудил уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани

Роспотребнадзор по Астраханской области провел эпидемиологическое расследование и выявил нарушения при проверке цеха: там не была обеспечена поточность технологических процессов, на разделочном инвентаре не было маркировки. Ход расследования держит на контроле региональная прокуратура.