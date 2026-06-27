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СК возбудил уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело после вспышки сальмонеллеза в Астрахани, сообщает пресс-служба управления СК России по Астраханской области.

В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек, среди них четверо детей. Женщина 1964 г.р. скончалась. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Пострадавшие употребляли готовую еду из местного гастронома, который продает блюда навынос. По версии следствия, источником инфекции стали рыбные котлеты.

Роспотребнадзор по Астраханской области провел эпидемиологическое расследование и выявил нарушения при проверке цеха: там не была обеспечена поточность технологических процессов, на разделочном инвентаре не было маркировки. Ход расследования держит на контроле региональная прокуратура.

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