В РЖД рассказали о новых правилах сбора за возврат билета
С 1 декабря на российских железных дорогах будет действовать прогрессивная шкала, при которой размер сбора за возврат билета на поезд дальнего следования зависит от того, сколько времени остается до отправления. Об этом рассказали на сайте пассажирской компании «Сахалин».
Компания будет вправе не возвращать 1% от стоимости билета при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% – от 30 до 44 суток, 5% – от 10 до 29 суток, 10% – за девять и менее суток до отправления. При расчете сбора не будет учитываться стоимость сервисных услуг и плата за постельное белье.
До 30 ноября включительно сбор останется прежним – 3,70 руб.
В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила разрешить железнодорожным перевозчикам самостоятельно устанавливать сбор за возврат неиспользованного билета в размере до 10% его стоимости.
В ведомстве тогда напомнили, что во время пандемии коронавируса сбор за возврат билетов был снижен до минимального уровня. С тех пор количество возвратов выросло более чем втрое по сравнению с допандемийным периодом. По данным перевозчиков, в 2025 г. было возвращено свыше 25 млн железнодорожных билетов. При этом повторно были проданы лишь 5,9 млн мест, а около 9 млн мест так и остались невостребованными.