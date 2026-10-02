Биржевая цена на сахар обновила рекорд из-за Эль-Ниньо

Рост может быть связан с Эль-Ниньо – это природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана аномально нагреваются. Эль-Ниньо ухудшает урожай в крупнейших странах-производителях, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на участников отрасли и аналитические данные, в результате чего мировой рынок сахара может перейти от избытка к дефициту.