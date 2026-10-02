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Биржевая цена на сахар обновила рекорд из-за Эль-Ниньо

Ведомости
Immo Wegmann / Unsplash
Immo Wegmann / Unsplash

Биржевые котировки на сахар достигли нового максимума с апреля 2025 г., следует из данных ICE Futures. Днем стоимость ближайшего фьючерса поднялась на 1,9% относительно предыдущего закрытия до 19,30 цента за фунт. К вечеру по Москве стоимость фьючерса составляла уже 19,73 (+4,12%) цента за фунт.

Рост может быть связан с Эль-Ниньо – это природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана аномально нагреваются. Эль-Ниньо ухудшает урожай в крупнейших странах-производителях, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на участников отрасли и аналитические данные, в результате чего мировой рынок сахара может перейти от избытка к дефициту.

«Явление Эль-Ниньо наносит удар по крупнейшим мировым производителям сахара, обнажая острую уязвимость этой культуры к климатическим явлениям, а также давая первое представление о более широких угрозах для фермеров и глобальной продовольственной инфляции», – передает агентство.

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