Число рейсов по Севморпути в сентябре выросло на 46%

Почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом. По данным FT, интерес перевозчиков к арктическому маршруту растет на фоне сокращения ледового покрова и перебоев с судоходством на Ближнем Востоке и в Красном море. В сентябре китайский контейнеровоз Dubai Tower прошел из Циндао в британский Феликстоу через Арктику за 24 дня. Переход через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды занял бы не менее 40 дней, отмечает газета.