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Число рейсов по Севморпути в сентябре выросло на 46%

Анна Виноградова

Число рейсов по Северному морскому пути (СМП) в сентябре достигло рекордных 133, увеличившись на 46% по сравнению с августом и более чем в четыре раза относительно 2022 г. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на данные Lloyd’s List Intelligence.

Почти половина рейсов пришлась на суда под российским флагом. По данным FT, интерес перевозчиков к арктическому маршруту растет на фоне сокращения ледового покрова и перебоев с судоходством на Ближнем Востоке и в Красном море. В сентябре китайский контейнеровоз Dubai Tower прошел из Циндао в британский Феликстоу через Арктику за 24 дня. Переход через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды занял бы не менее 40 дней, отмечает газета.

15 августа китайская Sea Legend объявила о запуске регулярных грузовых рейсов в Европу по Севморпути. Компания планировала выполнить восемь рейсов с августа до конца октября. Тогда сообщалось, что развитию маршрута способствуют риски для судоходства в Красном море, при этом страхование судов в Арктике примерно на 40% дороже, чем при следовании вокруг Африки.

3 сентября участники Восточного экономического форума обсудили риски для Севморпути. К тому моменту с 2023 г. по маршруту прошли 45 грузовых судов из Китая, а в конце августа тестовый рейс начала южнокорейская PanStar Acro.

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