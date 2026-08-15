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Китайская Sea Legend запустит первый регулярный рейс в Европу по Севморпути

Татьяна Мозолевская

Судоходная компания из КНР объявила о старте первого регулярного грузового рейса в Европу по Северному морскому пути, пишет The Wall Street Journal. Перевозчик Sea Legend планирует отправить контейнеровоз Dubai Tower из китайского Нинбо в британский Феликстоу вдоль северного побережья России.

Судно способно перевозить до 1740 двадцатифутовых контейнеров. В Sea Legend назвали новый маршрут Arctic Express. В прошлом году компания выполнила пробный рейс из Азии в Европу за 20 дней – примерно вдвое быстрее, чем путь вокруг мыса Доброй Надежды.

В 2026 г. Sea Legend планирует выполнить восемь рейсов с августа до конца октября, пока ледовая обстановка позволяет проход по маршруту. По данным WSJ, развитию перевозок через Арктику способствуют сокращение ледового покрова, высокие цены на нефть и сохраняющиеся риски для судоходства в Красном море.

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При этом арктические перевозки остаются более рискованными: страхование судов на этом маршруте примерно на 40% дороже, чем при следовании вокруг Африки, а в отдельных случаях требуется сопровождение ледоколов. Тем не менее при текущих ценах на нефть маршрут через Арктику в некоторых случаях уже может быть экономически выгоднее традиционного.

8 августа «Росатом» выдал китайской судоходной компании Sea Legend Shipping разрешения на проход 7 судов по СМП. Глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что новый маршрут из Китая в Европу станет следующим этапом развития международных перевозок по СМП. По заявлению китайской стороны, в рамках программы планируется выполнить восемь рейсов с использованием семи контейнеровозов малого и среднего класса.

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