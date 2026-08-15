Китайская Sea Legend запустит первый регулярный рейс в Европу по Севморпути

При этом арктические перевозки остаются более рискованными: страхование судов на этом маршруте примерно на 40% дороже, чем при следовании вокруг Африки, а в отдельных случаях требуется сопровождение ледоколов. Тем не менее при текущих ценах на нефть маршрут через Арктику в некоторых случаях уже может быть экономически выгоднее традиционного.