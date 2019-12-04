Четыре принципа нетворкинга успешных женщин

Исследование, проведенное недавно, проливает свет на стратегии, которые используют женщины – талантливые нетворкеры. «Я встречалась со многими женщинами, мы говорили о том, как налаживать контакты, с какими трудностями это сопряжено и как они и их компании могли бы улучшить процесс нетворкинга. Я поняла, что все работы на эту тему или слишком узки, или уже устарели, – рассказывает ведущий автор исследования Инга Карбони, преподаватель Школы бизнеса Мэйсона при Колледже Вильгельма и Марии. – На многие вопросы у меня не было ответов».