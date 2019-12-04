Четыре принципа нетворкинга успешных женщин
Женщин реже, чем мужчин, назначают на высшие посты в руководстве, и этот факт часто объясняют тем, что женщины не вхожи в неформальные влиятельные круги в компании и в отрасли. Одни считают, что виной всему стереотипы: высокопоставленным мужчинам проще найти общий язык с другими мужчинами. Кто-то думает, что у женщин просто не остается времени на нетворкинг, ведь на них взваливают множество дополнительных обязанностей по работе и дому – от организации порядка в офисе до воспитания детей.
Исследование, проведенное недавно, проливает свет на стратегии, которые используют женщины – талантливые нетворкеры. «Я встречалась со многими женщинами, мы говорили о том, как налаживать контакты, с какими трудностями это сопряжено и как они и их компании могли бы улучшить процесс нетворкинга. Я поняла, что все работы на эту тему или слишком узки, или уже устарели, – рассказывает ведущий автор исследования Инга Карбони, преподаватель Школы бизнеса Мэйсона при Колледже Вильгельма и Марии. – На многие вопросы у меня не было ответов».
Сначала исследователи проанализировали собранные за 15 лет анкетные данные 16 500 мужчин и женщин, работающих более чем в 30 компаниях из разных отраслей. Затем опросили несколько сотен женщин-руководителей. В результате удалось выявить четыре основные характеристики, отличающие женщин – эффективных нетворкеров. В ряде случаев они совпадали с характеристиками, присущими успешным мужчинам, но были и тонкие, но важные отличия.
Вот четыре тезиса, характеризующие действия женщин, которые умело выстраивают сеть профессиональных контактов.