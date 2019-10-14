Как женщине руководить топ-менеджерами – мужчинами

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Согласно последним исследованиям Grant Thornton доля женщин среди топ-менеджеров в мире всего 25%, а среди гендиректоров – лишь 15%. Женщины все еще чувствуют себя некомфортно в роли руководителя и отмечают множество гендерных препятствий на пути к высокой должности. Однако, если женщине удается встать у руля компании, конкуренция с мужчинами выходит на новый уровень. Особенно остро это чувствуется в традиционно мужских сферах (строительство, автопром или IT), где большая часть топ-менеджмента – представители сильного пола с довольно консервативными взглядами.

Встретив сопротивление топ-менеджеров мужчин, многие женщины не понимают, как себя вести. Одни начинают окружать себя подчиненными-женщинами, другие открыто объявляют войну подчиненным. Но оба эти способа не пойдут на пользу бизнесу. Как женщине-гендиректору наладить нормальный рабочий процесс? Вот четыре рекомендации.

1. Чередовать партнерские принципы руководства с авторитарными. Мужчинам важно понимать, кому они подчиняются, какие задачи имеют право брать на себя, а какие в обязательном порядке должны решать с руководством. Партнерские отношения, где руководитель и подчиненный имеют примерно равные права и обязанности, мужчины часто принимают за слабость. Однако полностью подчиняться женщине они тоже не готовы. Поэтому важно найти золотую середину: использовать инструменты и жесткого, и партнерского управления. Нужно обсуждать с топ-менеджерами их идеи и варианты решения задачи, интересоваться их мнением. Однако финальное решение всегда стоит оставлять за собой.

2. Избегать типичных женских качеств: эмоциональности, нерешительности и частой перемены решений. Мужчины вряд ли согласятся с таким стилем руководства. Мужчины гораздо реже принимают решения, руководствуясь эмоциями. Менеджерам-мужчинам нужно ставить максимально четкие задачи и описывать желаемые результаты. Женщинам-директорам придется искать баланс между мужскими и женскими качествами: загорелись идеей – сначала продумайте ключевые этапы, а уж потом выносите на обсуждение с топ-менеджментом. Придется отказаться от привычки импульсивного принятия решений.