С каждым годом женщины готовы зарабатывать все меньше мужчин

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Варвара Гранкова

Женщины в России согласны работать за меньшие деньги, нежели мужчины: зарплатные ожидания соискательниц ниже и с каждым годом разрыв растет. В 2017 г. женщины в резюме указывали желаемые зарплаты в среднем на 25% ниже, чем мужчины по аналогичным позициям. А в 2018 г. разрыв составил уже 27%, говорится в исследовании крупнейшего портала поиска работы HeadHunter. По просьбе «Ведомостей» он проанализировал различия в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин, изучив 2,8 млн резюме, созданных в 2017 г., и 3,4 млн за 2018 г. Сильнее всего выросли разрывы у бухгалтеров и финансистов (6,9 п. п.), специалистов по продажам, медицинского персонала и фармацевтов, административного персонала, работников туристических фирм, гостиниц и ресторанов (по 3,2 п. п.). Пятерка лидеров по разрывам прошлого года такова: добыча сырья (39%), бухгалтерия и финансы (36%), высший менеджмент, банковское дело, инвестиционная сфера и лизинг (35%), продажи (31%), а также медицина и фармацевтика (31%).

Аналитики Avito выявили еще бо́льшие гендерные разрывы в зарплатных ожиданиях, чем HeadHunter, – 39% в среднем по стране. Эксперты Avito проанализировали 1,1 млн резюме.