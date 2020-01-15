Как «Яндекс», Ozon и «Тинькофф банк» нанимают армию асессоров

Студентка СПбГУ Евфросиния Сочивко подрабатывала репетитором и в 2017 г. наткнулась в интернете на необычную вакансию: компании «Яндекс» нужен был асессор поиска – специалист, который оценивает, насколько результаты поиска соответствуют параметрам запроса. Девушка послала резюме и получила два теста: один – на знание русского языка, второй – психологический, который оценивал умение простыми словами объяснить, как работает интернет. Один из вопросов, например, звучал так: объясните пятикласснику, что такое скорость интернета. Сочивко успешно прошла тесты и собеседование по скайпу, ее взяли на работу. Сначала она работала надомным асессором по договору совместительства, летом 2018 г. начала работать в офисе «Яндекса», а в 2019 г. возглавила группу техподдержки «Яндекса» и теперь руководит 50 асессорами. Сейчас в «Яндексе» около 10 000 асессоров.