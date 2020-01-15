Как «Яндекс», Ozon и «Тинькофф банк» нанимают армию асессоров
Студентка СПбГУ Евфросиния Сочивко подрабатывала репетитором и в 2017 г. наткнулась в интернете на необычную вакансию: компании «Яндекс» нужен был асессор поиска – специалист, который оценивает, насколько результаты поиска соответствуют параметрам запроса. Девушка послала резюме и получила два теста: один – на знание русского языка, второй – психологический, который оценивал умение простыми словами объяснить, как работает интернет. Один из вопросов, например, звучал так: объясните пятикласснику, что такое скорость интернета. Сочивко успешно прошла тесты и собеседование по скайпу, ее взяли на работу. Сначала она работала надомным асессором по договору совместительства, летом 2018 г. начала работать в офисе «Яндекса», а в 2019 г. возглавила группу техподдержки «Яндекса» и теперь руководит 50 асессорами. Сейчас в «Яндексе» около 10 000 асессоров.
Название «асессор» происходит от английского assessment, т. е. оценка: люди оценивают правильность поисковой выдачи, сделанной машиной в ответ на пользовательский запрос, и на этих оценках обучается алгоритм ранжирования, говорит Ольга Мегорская, руководитель управления краудсорсинга и платформизации «Яндекса». Асессоров можно сравнить с воспитателями детского сада, но воспитывают они не людей, а машины: находят и исправляют их ошибки и накапливают данные, которые помогают разработчикам усовершенствовать алгоритмы машинного обучения, говорит Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий». По его словам, в последние 2–3 года применение алгоритмов машинного обучения значительно выросло и компании все чаще нанимают асессоров для корректировки работы машин.
По данным портала поиска работы HeadHunter, два года назад, в феврале 2017 г., на портале было всего две вакансии асессоров, а в феврале 2019 г. – уже 539. Подавляющее большинство таких вакансий (99,6%) публикуют IT-компании, системные интеграторы и интернет-компании. По данным HeadHunter, в 2019 г. асессоры зарабатывали в среднем 27 059 руб. в месяц.