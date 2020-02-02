Как понять, что вас скоро уволят
Гордон (имя изменено) был вице-президентом по работе с международными клиентами в подразделении с оборотом $500 млн крупной производственной корпорации. У него шестилетний опыт успешного руководства и реализации стратегии своей группы; с момента прихода в организацию ему удалось увеличить доходы своего подразделения на 50%. Коллеги и клиенты уважали Гордона за его впечатляющее умение выстраивать отношения и за его способность эффективно переводить требования клиентов на язык инженеров и специалистов по логистике, что позволяло компании улучшать качество продуктов и повышать производительность.
С таким резюме, как у Гордона, казалось, работу он точно не потеряет. Однако его ждало потрясение – его позицию упраздняют. Что произошло? Хотя увольнение и застало Гордона врасплох, четкие сигналы опасности были очевидны – если бы он только знал, как их распознать.
Например, за шесть месяцев до его увольнения компанию возглавил новый генеральный директор. Раньше Гордона всегда приглашали на заседания совета директоров, но теперь его необъяснимым образом ни во что не посвящали. Хотя Гордон был разочарован таким поворотом событий, он списал это изменение на стиль управления нового генерального директора и не признал потенциальную опасность, которую такая перемена таила для его собственной должности.
Нередко просто не удается сопоставить факты и увидеть угрозу своей должности – признаки настолько неуловимы, что их сложно распознать, пока не станет слишком поздно. Но для карьерного выживания очень важно быть восприимчивым к таким скрытым сигналам. Если бы Гордон мог считывать изменения в управленческой команде своей компании, ему было бы проще увидеть перспективу увольнения и подготовиться к нему – или, возможно, даже предпринять шаги, чтобы его не допустить.