Как понять, что вас скоро уволят

Нередко просто не удается сопоставить факты и увидеть угрозу своей должности – признаки настолько неуловимы, что их сложно распознать, пока не станет слишком поздно. Но для карьерного выживания очень важно быть восприимчивым к таким скрытым сигналам. Если бы Гордон мог считывать изменения в управленческой команде своей компании, ему было бы проще увидеть перспективу увольнения и подготовиться к нему – или, возможно, даже предпринять шаги, чтобы его не допустить.