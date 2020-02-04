Шесть вредных привычек, мешающих делать карьеру
Все знают, что для продвижения по службе нужно использовать свои сильные стороны. Верно и обратное: когда в карьере происходит спад, это обычно случается из-за того, что вы что-то делаете не слишком хорошо. Психологи Эрик Нельсон и Роберт Хоган отмечают, что причина спадов кроется в дисфункциональных привычках: они мешают руководителю создавать продуктивные команды и поддерживать их работу.
Такие дисфункциональные привычки межличностного общения и саморегуляции пускают работу под откос, и они есть у всех. Основная причина неудач – наши особенности поведения и привычки, которые, возможно, на каком-то этапе жизни приносили нам пользу, но теперь мешают добиться успеха. Возможно, в детстве было разумнее всего избегать конфликтов дома (а теперь это детское обыкновение мешает карьере); может быть, в подростковом возрасте вас спасало взваливание вины на других (но не теперь), а в юности перфекционизм помог добиться, казалось бы, невозможного. Деструктивные привычки не сразу сбивают нас с пути, но если не обращать на них внимания, то через некоторое время вы не сможете эффективно справляться со своими задачами.
За деструктивные привычки отвечает эмоциональный центр мозга, лимбическая система, которая при каждой угрозе вызывает у нас реакцию «бей» или «беги». Бороться с ними сложно. Несмотря на это, руководители с высоким эмоциональным интеллектом знают, что именно может спровоцировать у них такое состояние, и учатся контролировать свою реакцию. А руководители-стратеги к тому же так организуют свое окружение и команду сотрудников, чтобы поддерживать себя и всех остальных в рабочем состоянии.
Я выделяю шесть типичных привычек-деструкторов и способы борьбы с ними.
Избегание конфликтов
Речь не только о стремлении уклониться от тяжелых разговоров, хотя привычка состоит отчасти и в этом. Суть избегания конфликтов в том, что человек стремится сбежать из ситуации либо начинает запугивать собеседника, чтобы скрыть неуверенность в себе и не выставлять на общее обозрение свои страхи, комплексы и ошибки. Реальный пример: в одной из ключевых команд крупной компании напряжение в коллективе достигло крайней точки. Подчиненные не могли найти подход к начальнице – назовем ее Шелли. Вышестоящий руководитель знал, что происходит что-то не то, но не хотел разговаривать с Шелли напрямую и вмешиваться в ситуацию. Вместо этого он выслушивал жалобы ее подчиненных и поддерживал их на словах, но активных действий не предпринимал. В конце концов самый эффективный сотрудник в команде, минуя и Шелли, и ее начальника, обратился к вице-президенту компании и пригрозил, что уйдет с работы, если фирма ничего не предпримет.