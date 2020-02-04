Шесть вредных привычек, мешающих делать карьеру

Речь не только о стремлении уклониться от тяжелых разговоров, хотя привычка состоит отчасти и в этом. Суть избегания конфликтов в том, что человек стремится сбежать из ситуации либо начинает запугивать собеседника, чтобы скрыть неуверенность в себе и не выставлять на общее обозрение свои страхи, комплексы и ошибки. Реальный пример: в одной из ключевых команд крупной компании напряжение в коллективе достигло крайней точки. Подчиненные не могли найти подход к начальнице – назовем ее Шелли. Вышестоящий руководитель знал, что происходит что-то не то, но не хотел разговаривать с Шелли напрямую и вмешиваться в ситуацию. Вместо этого он выслушивал жалобы ее подчиненных и поддерживал их на словах, но активных действий не предпринимал. В конце концов самый эффективный сотрудник в команде, минуя и Шелли, и ее начальника, обратился к вице-президенту компании и пригрозил, что уйдет с работы, если фирма ничего не предпримет.