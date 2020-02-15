Почему неудачники часто побеждают

Повышайте уверенность в себе, выявляя навыки и качества, которые могут помочь вам добиться успеха. Участники всех моих исследований были достаточно уверенными в себе, несмотря на невысокую планку, которую ставили им оценивающие. Важно, чтобы сотрудники знали, что руководитель верит в их способность добиться успеха, даже если у кого-то на этот счет другое мнение. Один из способов – предоставить ресурсы и обучение для повышения уверенности и вероятности успеха.

Даже если вас недооценивают, не придавайте этому значения – чтобы не потерять мотивацию. Задумайтесь почему, возможно, могло сложиться неверное представление о вас – о вашей эффективности и причинах, по которым вы не можете добиться успеха. Если вы руководитель, важно, чтобы сотрудники обязательно понимали, что вы не считаетесь с чужими заниженными ожиданиями. Вы даже можете указывать на прошлые ошибки и несоответствия оценивающих, чтобы их мнение не было для остальных авторитетным.