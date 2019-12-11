Как делать карьеру без поддержки начальства
Мы живем в эру самостоятельного развития карьеры. Возможно, дело в том, что работу теперь меняют настолько часто, что работодатели не видят смысла инвестировать в сотрудников, которые скорее всего уйдут от них.
Сейчас компании, сами о том не подозревая, оставляют сотрудников один на один с проблемой нехватки компетенции и недостатков, которые могут поставить под угрозу их карьеру и организационную эффективность. И менеджеры не помогают. Большинство менеджеров слишком заняты собой, и у них нет времени или сил думать о других. Компания Korn Ferry обнаружила, что, оценивая себя на основе перечня из 67 управленческих навыков, менеджеры поставили развитие подчиненных на последнее место.
Поэтому наибольшая часть бремени ложится на самих работников. Независимо от уровня занимаемой должности важно научиться выявлять свои слабые стороны, находить слабые места и укреплять навыки. Вот шесть шагов, которые вы можете сделать, чтобы взять развитие карьеры в свои руки.
Поймите, по каким критериям вас оценивают. В чем состоит и измеряется успех на вашей должности? Каковы ваши рабочие цели? Эти вопросы лучше обсудить с менеджером, но, если это невозможно, запишите, как вы понимаете свои цели и ключевые показатели деятельности. Покажите их начальнику, договоритесь и держите связь, чтобы не сбиваться с курса.