Как делать карьеру без поддержки начальства

Сейчас компании, сами о том не подозревая, оставляют сотрудников один на один с проблемой нехватки компетенции и недостатков, которые могут поставить под угрозу их карьеру и организационную эффективность. И менеджеры не помогают. Большинство менеджеров слишком заняты собой, и у них нет времени или сил думать о других. Компания Korn Ferry обнаружила, что, оценивая себя на основе перечня из 67 управленческих навыков, менеджеры поставили развитие подчиненных на последнее место.