Почему других повышают по службе, а вас – нет

У многих руководителей после долгих лет успешной работы происходит застой в карьере. Как из него выйти?

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Варвара Гранкова / Ведомости

Больше всего сотрудники нуждаются в помощи не в начале своей карьеры, а в середине, особенно когда дело касается принятия решений. К такому выводу пришли исследователи, чью работу координировала один из авторов этой статьи (Джулия). В исследовании приняли участие 500 взрослых людей, окончивших колледж и строящих профессиональную карьеру. Они должны были выразить степень согласия с утверждениями, касающимися их поведения при принятии важных решений в течение карьеры, и оценить успешность каждого решения.

Результаты оказались поразительными: менее 50% решений, принятых в середине карьеры, были успешными. В возрасте между 40 и 48 годами люди больше всего подвержены принятию решений, ведущих к недостаточно успешным результатам. Люди, сообщившие о таких результатах, полностью соглашались со следующими утверждениями.

«Принимая это решение, я был занят повседневной работой, поэтому у меня не хватило времени, чтобы мыслить стратегически».

«В тот период я постоянно сомневался и пытался отговорить себя от изменений».