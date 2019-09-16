Четыре причины, которые мешают найти работу мечты

Варвара Гранкова

Большинство из нас хочет, чтобы работа удовлетворяла три основные потребности:

Позволяла чувствовать свою компетентность и мастерство. Это достигается за счет возможности превзойти ожидания, предъявляемые к текущей роли, и расти через обучение, повышая качество навыков.

Давала ощущение общности и принадлежности. Оно появляется в результате честных и уважительных отношений с коллегами, когда вас ценят как специалиста. Вот почему корпоративная культура так сильно влияет на удовлетворенность сотрудников.

Наделяла чувством смысла и цели. Оно проявляется как ощущение, что мы посвящаем свое время чему-то значительному, соответствующему нашим ключевым целям и мотивам.

Было бы наивно предполагать, что все люди в мире смогут найти работу, соответствующую этим трем критериям. Тем не менее повсеместно принято считать, что сотрудники способны достигать этих целей независимо от макроэкономических условий и своего таланта. В результате большинство людей стремится во что бы то ни стало либо найти идеальную работу, либо по крайней мере улучшить текущие условия. Исследователи называют такое поведение джоб-крафтингом.

Несколько исследований ожидаемо показали, что джоб-крафтинг положительно сказывается на вовлеченности сотрудников и их трудоустраиваемости. Последнее означает способность получить и сохранить желаемое место работы, сохраняя свою актуальность для рынка труда на протяжении всей карьеры. Но если люди в целом понимают, чего хотят от работы, почему многие из нас принимают неверные решения при ее выборе? Исследователи выделяют несколько причин.

Всё решают деньги. Как показывают исследования, нет практически никакой корреляции между оплатой труда и удовлетворенностью человека работой. Например, адвокаты, зарабатывающие по $160 000 в год, довольны своей работой в той же мере, что и медсестры, получающие во много раз меньше. Мы принимаем множество решений, ориентируясь на финансовые стимулы, особенно когда речь идет о работе. Хотя многие говорят, что с радостью согласились бы на сокращение зарплаты, если бы при этом могли меньше работать или заняться чем-то более приятным, в реальности мы предпочитаем работать за стабильно высокую зарплату.

Люди (слишком) хорошо умеют приспосабливаться к плохой работе. Мы гораздо легче миримся с плохой работой, чем с плохими отношениями. Несмотря на распространенное мнение, что люди спокойно живут в условиях неопределенности и не стремятся к долгосрочной карьере, в реальности все наоборот. Мы скорее выберем синицу в руке. Ни бессмысленная работа, ни плохой начальник не гарантируют того, что человек захочет сменить место. Это объясняет низкие показатели вовлеченности даже в лучших компаниях мира.

Пробелы в самоанализе ограничивают возможности. Люди, как правило, не могут адекватно оценить собственные способности. Нет никакой гарантии, что они будут заниматься тем, что у них действительно получается, не говоря уже о том, чтобы эта деятельность приносила пользу и была востребована. Это значит, что эффект от смены карьеры остается под вопросом. Хороший пример: несмотря на привлекательность предпринимательства для молодых людей, которых возбуждает идея быть самому себе хозяином, их шансы достичь успеха крайне малы. Крошечное меньшинство в итоге создаст следующий Apple или Google и принесет огромную пользу обществу. Но за каждой историей успеха стоят миллионы неудач. В среднем люди, которые бросают традиционную работу, чтобы работать на себя, в результате работают больше, а зарабатывают меньше. Во многих случаях они могли бы быть счастливее и успешнее, если бы работали по найму.

Трудно понять, чего ждать. Организации тратят много времени на то, чтобы преподнести возможную карьеру в своей компании в привлекательном свете. Это неотъемлемая часть борьбы за лучшие кадры. Зайдите на сайт любой организации, и вы увидите заверения в том, что она заботится о разнообразии, инновациях, корпоративной социальной ответственности, непрерывном обучении и гибкой корпоративной культуре. Но это мешает найти подходящего человека на подходящую ему роль. Это означает, что соискатели должны хорошо понимать свои будущие обязанности.

Чтобы найти действительно подходящую вам работу, необходимо понимать, что вы умеете делать лучше всего, какие обязанности действительно предполагает выбранная работа, и переместить фокус с финансовых на другие ценности и карьерные стимулы. И вы только выиграете, если перестанете так сильно подстраиваться под обстоятельства, – тогда у вас будет меньше шансов согласиться на плохую работу и мириться с плохим начальником. Важно помнить, что лишь немногие жалеют о том, что когда-то ушли с работы. Это означает, что люди остаются на привычной работе дольше, чем стоило бы. Жизнь коротка, так что не бойтесь прямо сейчас выбрать путь, который вам действительно подходит.

Об авторе: Томас Чаморро-Премузик – главный специалист по управлению талантами в ManpowerGroup.

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