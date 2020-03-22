Как отказаться от рукопожатий во время эпидемии
Недавно я летала на конференцию в Кентукки. Я тщательно протерла салфеткой кресло в самолете и откидной столик, позаботилась и об антисептике для рук. А вот на следующий день на конференции у меня возникли сложности. Многие из тех, с кем я знакомилась, представившись, протягивали руку для приветствия. Поначалу, боясь кого-то обидеть, я несколько раз все-таки отвечала на их жест (и потом шла мыть руки). Но через некоторое время мне стало проще отказываться от рукопожатия – прямо или иногда более осторожно и незаметно.
В ближайшие несколько недель и месяцев при новых знакомствах или при встрече с коллегами и клиентами всем придется как-то выходить из подобной неловкой ситуации. Вот несколько важных рекомендаций.
1. Смиритесь с тем, что будете чувствовать себя неловко. В большинстве случаев чисто символический жест приветствия может иметь большое значение. Если кто-то делает шаг вам навстречу, а вы не принимаете его предложение, вы нарушаете социальные нормы, поясняет Энди Молински, преподаватель бизнес-школы Брандейского университета. «Несоблюдение подобных профессиональных норм вызывает дискомфорт, потому что ваши действия противоречат сложившемуся порядку вещей и не вписываются в сценарий ожидаемого теплого приветствия», – поясняет он. Это уже само по себе отказ, что неприятно и рискованно. Никому не хотелось бы произвести негативное впечатление или показаться недружелюбным. Еще сложнее в культурах, где особенно сильно проявляется дистанция власти, где принято отвечать на форму приветствия более высокого по статусу лица. В результате при встрече вы можете мешкать – что выбрать, чтобы обоим собеседникам было комфортно: приветствие кулак о кулак? Соприкосновение локтями? Мысками ступней? Может, помахать рукой или кивнуть? И кто должен проявить инициативу?
2. Определите заранее, как удобнее действовать. Если вам предстоит совещание или знакомство с новыми людьми, подумайте, как вы будете себя держать. Так проще чувствовать себя уверенно, и, возможно, удастся избежать неловкости. На конференции я взяла за правило держать руку в кармане и с улыбкой говорить: «Думаю, рукопожатия сейчас лишнее». В такой подаче это уже не отказ, как можно было бы его трактовать, а общая необходимость считаться со сложившейся обстановкой. Я попробовала так сделать один раз, и после, с каждой новой встречей, мне это давалось все легче.