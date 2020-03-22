Как отказаться от рукопожатий во время эпидемии

1. Смиритесь с тем, что будете чувствовать себя неловко. В большинстве случаев чисто символический жест приветствия может иметь большое значение. Если кто-то делает шаг вам навстречу, а вы не принимаете его предложение, вы нарушаете социальные нормы, поясняет Энди Молински, преподаватель бизнес-школы Брандейского университета. «Несоблюдение подобных профессиональных норм вызывает дискомфорт, потому что ваши действия противоречат сложившемуся порядку вещей и не вписываются в сценарий ожидаемого теплого приветствия», – поясняет он. Это уже само по себе отказ, что неприятно и рискованно. Никому не хотелось бы произвести негативное впечатление или показаться недружелюбным. Еще сложнее в культурах, где особенно сильно проявляется дистанция власти, где принято отвечать на форму приветствия более высокого по статусу лица. В результате при встрече вы можете мешкать – что выбрать, чтобы обоим собеседникам было комфортно: приветствие кулак о кулак? Соприкосновение локтями? Мысками ступней? Может, помахать рукой или кивнуть? И кто должен проявить инициативу?