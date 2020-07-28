Как мелкие раздражители доводят до выгорания

К сожалению, мы привыкаем к микрострессу и начинаем считать его неотъемлемой частью своей работы. Мы его даже не замечаем, как бы он нас ни утомлял. А самое худшее заключается в том, что зачастую один из главных источников микростресса – это люди, с которыми мы общаемся больше всего на работе и за ее пределами. Мы нашли 12 распространенных раздражителей, создающих микростресс в отношениях (см. врез), которые, вероятно, портят жизнь и вам, причем вы вполне можете их не замечать. Но пока вы не увидите источник стресса, вы не сможете от него избавиться.