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Как мелкие раздражители доводят до выгорания

Утомившись на работе, люди думают, что причина стресса в сложном проекте, несговорчивом клиенте или нервном начальнике – но все не так просто
Роб Кросс Джин Сингер Карен Диллон
Варвара Гранкова

Стресс подкрадывается исподтишка и наваливается понемногу, в течение всего дня. Это последовательность мелких стрессов. Источниками микростресса могут стать вещи, которых вы даже не замечаете. Мы каждый день общаемся с другими людьми, на работе и вне ее. Общения стало намного больше, и оно разнообразнее, чем когда-либо раньше. Все вместе эти контакты могут подкосить наше здоровье и рабочую продуктивность.

Скорее всего, вы и без нас знаете, что стресс увеличивает риск хронических болезней и психических расстройств – например, депрессии. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех обращений к докторам связаны с болезнями и проблемами, вызванными стрессом. Стресс снижает продуктивность – ведь уставшие люди обычно принимают не самые лучшие решения, а также менее мотивированы и не склонны к поиску новых идей. В конце концов стресс может привести к выгоранию, т. е. хронической усталости, безразличию и снижению эффективности.

К сожалению, мы привыкаем к микрострессу и начинаем считать его неотъемлемой частью своей работы. Мы его даже не замечаем, как бы он нас ни утомлял. А самое худшее заключается в том, что зачастую один из главных источников микростресса – это люди, с которыми мы общаемся больше всего на работе и за ее пределами. Мы нашли 12 распространенных раздражителей, создающих микростресс в отношениях (см. врез), которые, вероятно, портят жизнь и вам, причем вы вполне можете их не замечать. Но пока вы не увидите источник стресса, вы не сможете от него избавиться.

Наши выводы о микрострессе основаны на исследованиях, которые мы проводили в последние 10 лет. В них приняли участие несколько десятков крупных компаний и сотни людей, работающих в самых разных сферах: технологиях, биофармацевтике, финансах и производстве. Мы рассылали им анкеты и проводили с ними подробные интервью, чтобы определить источники микростресса в отношениях и общении с коллегами и близкими.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных