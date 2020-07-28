Как мелкие раздражители доводят до выгорания

Как мелкие раздражители доводят до выгоранияУтомившись на работе, люди думают, что причина стресса в сложном проекте, несговорчивом клиенте или нервном начальнике – но все не так просто
Стресс подкрадывается исподтишка и наваливается понемногу, в течение всего дня. Это последовательность мелких стрессов. Источниками микростресса могут стать вещи, которых вы даже не замечаете. Мы каждый день общаемся с другими людьми, на работе и вне ее. Общения стало намного больше, и оно разнообразнее, чем когда-либо раньше. Все вместе эти контакты могут подкосить наше здоровье и рабочую продуктивность.
Скорее всего, вы и без нас знаете, что стресс увеличивает риск хронических болезней и психических расстройств – например, депрессии. По некоторым оценкам, от 60 до 80% всех обращений к докторам связаны с болезнями и проблемами, вызванными стрессом. Стресс снижает продуктивность – ведь уставшие люди обычно принимают не самые лучшие решения, а также менее мотивированы и не склонны к поиску новых идей. В конце концов стресс может привести к выгоранию, т. е. хронической усталости, безразличию и снижению эффективности.
К сожалению, мы привыкаем к микрострессу и начинаем считать его неотъемлемой частью своей работы. Мы его даже не замечаем, как бы он нас ни утомлял. А самое худшее заключается в том, что зачастую один из главных источников микростресса – это люди, с которыми мы общаемся больше всего на работе и за ее пределами. Мы нашли 12 распространенных раздражителей, создающих микростресс в отношениях (см. врез), которые, вероятно, портят жизнь и вам, причем вы вполне можете их не замечать. Но пока вы не увидите источник стресса, вы не сможете от него избавиться.
Наши выводы о микрострессе основаны на исследованиях, которые мы проводили в последние 10 лет. В них приняли участие несколько десятков крупных компаний и сотни людей, работающих в самых разных сферах: технологиях, биофармацевтике, финансах и производстве. Мы рассылали им анкеты и проводили с ними подробные интервью, чтобы определить источники микростресса в отношениях и общении с коллегами и близкими.