Почему начальникам не стыдно бояться своих ошибок

Почему начальникам не стыдно бояться своих ошибокИ как им использовать свои страхи во благо бизнесу
Рецессия, сокращения, тяжелые экономические условия из-за пандемии COVID-19 стали для многих из нас большими испытаниями, с которыми мы не сталкивались никогда раньше. В этой серьезной и непонятной ситуации многие боятся сделать неверный ход. Нам не дано свести риск ошибок к нулю, но само стремление их избежать можно научиться использовать себе во благо и благодаря этому принимать более взвешенные и качественные решения. Вот несколько советов, которые помогут беспокоиться с пользой.
Не стыдитесь своего страха. В нашей культуре прославляется бесстрашие. Типичный образ лидера – умный, бескомпромиссный и ничего не боящийся человек. Но страх, как и любая другая эмоция, эволюционно значим и полезен. Страх совершить ошибку напоминает нам, что мы столкнулись со сложными обстоятельствами. Осмотрительность – ценное качество лидера. Особенно это верно в такие времена, как сейчас. Поэтому не нужно бесконечно корить себя: «Я не должен так бояться».
Страха совершить ошибку не нужно стыдиться; то, что вы его испытываете, не должно для вас означать, что вы нерешительный, или сомневающийся, или недальновидный. Если вы склонны мыслить как перестраховщик, пусть это поможет действовать твердо и предусмотрительно!
Проявите эмоциональную гибкость. Страх совершить ошибку парализует волю. Умение проявлять эмоциональную гибкость помогает выйти из ступора. Для начала нужно сформулировать свои мысли и чувства, например: «Меня тревожит, что я не могу в достаточной мере контролировать действия клиентов». Четко проговаривая свои страхи, вы их развеиваете.