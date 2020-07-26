Почему начальникам не стыдно бояться своих ошибок

Рецессия, сокращения, тяжелые экономические условия из-за пандемии COVID-19 стали для многих из нас большими испытаниями, с которыми мы не сталкивались никогда раньше. В этой серьезной и непонятной ситуации многие боятся сделать неверный ход. Нам не дано свести риск ошибок к нулю, но само стремление их избежать можно научиться использовать себе во благо и благодаря этому принимать более взвешенные и качественные решения. Вот несколько советов, которые помогут беспокоиться с пользой.