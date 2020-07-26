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Почему начальникам не стыдно бояться своих ошибок

И как им использовать свои страхи во благо бизнесу
Элис Бойес
Варвара Гранкова

Рецессия, сокращения, тяжелые экономические условия из-за пандемии COVID-19 стали для многих из нас большими испытаниями, с которыми мы не сталкивались никогда раньше. В этой серьезной и непонятной ситуации многие боятся сделать неверный ход. Нам не дано свести риск ошибок к нулю, но само стремление их избежать можно научиться использовать себе во благо и благодаря этому принимать более взвешенные и качественные решения. Вот несколько советов, которые помогут беспокоиться с пользой.

Не стыдитесь своего страха. В нашей культуре прославляется бесстрашие. Типичный образ лидера – умный, бескомпромиссный и ничего не боящийся человек. Но страх, как и любая другая эмоция, эволюционно значим и полезен. Страх совершить ошибку напоминает нам, что мы столкнулись со сложными обстоятельствами. Осмотрительность – ценное качество лидера. Особенно это верно в такие времена, как сейчас. Поэтому не нужно бесконечно корить себя: «Я не должен так бояться».

Страха совершить ошибку не нужно стыдиться; то, что вы его испытываете, не должно для вас означать, что вы нерешительный, или сомневающийся, или недальновидный. Если вы склонны мыслить как перестраховщик, пусть это поможет действовать твердо и предусмотрительно!

Проявите эмоциональную гибкость. Страх совершить ошибку парализует волю. Умение проявлять эмоциональную гибкость помогает выйти из ступора. Для начала нужно сформулировать свои мысли и чувства, например: «Меня тревожит, что я не могу в достаточной мере контролировать действия клиентов». Четко проговаривая свои страхи, вы их развеиваете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных