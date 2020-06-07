Почему руководителям полезно почувствовать себя проигравшимиИ как это поможет топ-менеджерам справиться с кризисом
Мы с детства слышим отовсюду: чтобы победить, надо с самого начала верить в победу. И побеждает только тот, кто верит в собственные силы. Это касается как военных на полях сражений, так и менеджеров, оказавшихся у руля в серьезные кризисы.
Не берусь говорить о бойцах и героях войны. Речь пойдет о руководителях, столкнувшихся с кризисом и успешно с ним справившихся. Меня всегда интересовало, что происходит с человеком, который сознательно идет на большой риск. Что за этим кроется – подсознательное игнорирование опасности, заглушающее голос разума желание стать героем или действительно непреклонная вера в себя?
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