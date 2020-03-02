Что делать, если ваш начальник – тряпка

Кому-то такая ситуация покажется надуманной и редкой, но это не так. Мое лонгитюдное исследование работы более чем 2700 руководителей, длившееся 10 лет, показало: лидеров, которые неохотно пользуются своей властью в компании, даже больше, чем тех, кто злоупотребляет служебным положением в корыстных интересах. Как ни удивительно, проблема 60% участников исследования, по их словам, состояла в том, что люди приписывали им большее влияние, чем они сами за собой признавали; 57% заявили, что решения, которые им приходится принимать в своей должности, оказались куда более сложными и рискованными, чем они ожидали; а 61% отметили, что уделяют сотрудникам больше времени, чем могут себе позволить, – просто потому, что не способны сказать «нет», не желая прослыть недоступными.