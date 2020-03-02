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Карьера / Менеджмент

Что делать, если ваш начальник – тряпка

Как избежать негативных последствий работы под началом малодушного босса
Рон Каруччи
Варвара Гранкова / для Ведомостей

Трусливые руководители хвалят сотрудников даже за плохо сделанную работу, избегают разговоров на непростые темы, уклоняются от принятия сложных решений и покупают лояльность подчиненных, соглашаясь с каждой предложенной идеей. Одного руководителя, с которым мне довелось работать, ласково прозвали тряпкой, потому что любой вошедший к нему в кабинет легко мог склонить босса на свою сторону. Прозвище было обидным, но вполне отражало глубину страданий подчиненных, которые его придумали: из-за неспособности начальника занять твердую позицию коллектив постоянно пребывал в неопределенности и не имел представления, какие решения будут приняты в ближайшее время и по каким основаниям.

Кому-то такая ситуация покажется надуманной и редкой, но это не так. Мое лонгитюдное исследование работы более чем 2700 руководителей, длившееся 10 лет, показало: лидеров, которые неохотно пользуются своей властью в компании, даже больше, чем тех, кто злоупотребляет служебным положением в корыстных интересах. Как ни удивительно, проблема 60% участников исследования, по их словам, состояла в том, что люди приписывали им большее влияние, чем они сами за собой признавали; 57% заявили, что решения, которые им приходится принимать в своей должности, оказались куда более сложными и рискованными, чем они ожидали; а 61% отметили, что уделяют сотрудникам больше времени, чем могут себе позволить, – просто потому, что не способны сказать «нет», не желая прослыть недоступными.

Желание угождать другим, избегать провалов и уклоняться от принятия сложных решений – три основные слабости, которые можно заметить у руководителей, часто проявляющих трусость. Многие организации смотрят на такие недостатки сквозь пальцы, но на деле эти безобидные привычки начальника могут серьезно отравлять жизнь его подчиненным.

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Так что, если вы заметили эти черты у своего руководителя, делать вид, будто их нет, не лучшее решение. Не исключено, что это оставит след в вашей карьере на долгие годы, а заодно может повлиять и на вашу смелость. Людям свойственно адаптироваться к культуре, в которую они попадают, и вы рискуете подсознательно перенять поведение человека, который вами руководит. Если ваш шеф склонен избегать конфликтов и подстраиваться под всех, то велика вероятность, что вы в каком-то виде позаимствуете эти черты, даже сами того не заметив.

Вот пять советов, как избежать негативных последствий работы с малодушным начальником.

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