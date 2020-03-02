Что делать, если ваш начальник – тряпка
Трусливые руководители хвалят сотрудников даже за плохо сделанную работу, избегают разговоров на непростые темы, уклоняются от принятия сложных решений и покупают лояльность подчиненных, соглашаясь с каждой предложенной идеей. Одного руководителя, с которым мне довелось работать, ласково прозвали тряпкой, потому что любой вошедший к нему в кабинет легко мог склонить босса на свою сторону. Прозвище было обидным, но вполне отражало глубину страданий подчиненных, которые его придумали: из-за неспособности начальника занять твердую позицию коллектив постоянно пребывал в неопределенности и не имел представления, какие решения будут приняты в ближайшее время и по каким основаниям.
Кому-то такая ситуация покажется надуманной и редкой, но это не так. Мое лонгитюдное исследование работы более чем 2700 руководителей, длившееся 10 лет, показало: лидеров, которые неохотно пользуются своей властью в компании, даже больше, чем тех, кто злоупотребляет служебным положением в корыстных интересах. Как ни удивительно, проблема 60% участников исследования, по их словам, состояла в том, что люди приписывали им большее влияние, чем они сами за собой признавали; 57% заявили, что решения, которые им приходится принимать в своей должности, оказались куда более сложными и рискованными, чем они ожидали; а 61% отметили, что уделяют сотрудникам больше времени, чем могут себе позволить, – просто потому, что не способны сказать «нет», не желая прослыть недоступными.
Желание угождать другим, избегать провалов и уклоняться от принятия сложных решений – три основные слабости, которые можно заметить у руководителей, часто проявляющих трусость. Многие организации смотрят на такие недостатки сквозь пальцы, но на деле эти безобидные привычки начальника могут серьезно отравлять жизнь его подчиненным.
Так что, если вы заметили эти черты у своего руководителя, делать вид, будто их нет, не лучшее решение. Не исключено, что это оставит след в вашей карьере на долгие годы, а заодно может повлиять и на вашу смелость. Людям свойственно адаптироваться к культуре, в которую они попадают, и вы рискуете подсознательно перенять поведение человека, который вами руководит. Если ваш шеф склонен избегать конфликтов и подстраиваться под всех, то велика вероятность, что вы в каком-то виде позаимствуете эти черты, даже сами того не заметив.
Вот пять советов, как избежать негативных последствий работы с малодушным начальником.