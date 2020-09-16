Как руководителю убедить оппонентов

В нашем недавнем исследовании мы наблюдали за 60 руководителями, которые пытались убедить деловых партнеров и другие стороны изменить мнение о предложениях, с которым те изначально были не согласны. Затем мы опросили этих лидеров. Успешнее всего преодолели скептицизм противников те из них, кто первым делом определил коренную причину фундаментального несогласия со своим мнением. Эти руководители спрашивали себя: «Что движет моим противником?» – и им удавалось точно определить, какие аргументы вызывали наибольшее сопротивление и сильные эмоциональные реакции. Затем они применяли к ситуации одну из трех стратегий, описанных ниже.