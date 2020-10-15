Как наладить контакт, не снимая маски

В работе крайне важна невербальная коммуникация. Продаете ли вы машину, представляете ли проект начальнику или проходите собеседование, то, что вы демонстрируете несловесными методами, может определить исход дела. Эпоха COVID-19 сильно усложняет общение по очевидным причинам: маска, необходимый инструмент в борьбе с пандемией, скрывает части лица, связанные с мимикой, и особенно те, за счет которых мы бессознательно передаем и получаем микросигналы искренности, надежности и добрых намерений.