Как наладить контакт, не снимая маски

Как наладить контакт, не снимая маскиИз-за пандемии сотрудникам приходится носить на работе медицинские маски, это осложняет переговоры с клиентами и контрагентами
В работе крайне важна невербальная коммуникация. Продаете ли вы машину, представляете ли проект начальнику или проходите собеседование, то, что вы демонстрируете несловесными методами, может определить исход дела. Эпоха COVID-19 сильно усложняет общение по очевидным причинам: маска, необходимый инструмент в борьбе с пандемией, скрывает части лица, связанные с мимикой, и особенно те, за счет которых мы бессознательно передаем и получаем микросигналы искренности, надежности и добрых намерений.
Заметив несоответствие между вербальными и невербальными сигналами, мы инстинктивно придадим большее значение второму. К сожалению, в случаях, когда ваше лицо скрыто под маской, это может происходить чаще. В качестве подтверждения приведем исследование 2013 г., результаты которого показали, что пациенты хуже относились к врачам, если те носили маски.
Конечно, с точки зрения общественного здравоохранения носить маски в разгар эпидемии – прямая необходимость и мы не должны переставать это делать только потому, что они доставляют нам некоторый дискомфорт. Вот несколько советов, как эффективно коммуницировать и налаживать взаимопонимание, продолжая вносить свой вклад в общую безопасность.