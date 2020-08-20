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Как изменились правила ведения переговоров

Когда обе стороны пытаются восстановить свой бизнес после кризиса
Моти Кристал , профессор Московской школы управления «Сколково», президент Nest Consulting

Кризис, инициированный пандемией коронавирусной инфекции, сильно ударил по экономике нашей страны, да и всего мира. Многие компании уже на себе ощутили тяжелые последствия. Восстанавливаться придется долго. И процессы переговоров, которые станут частью восстановления бизнеса, будут существенно отличаться от известных и общепринятых правил переговоров, даже тех, которые вам помогли во времена предыдущих кризисов.

Почему они радикально изменятся?

Мы никогда ранее не становились участниками или очевидцами событий такого масштаба: парализованы многие секторы экономики, миллионы безработных. Это беспрецедентная реальность.

Нестабильность и неизвестность настолько сильны, что пугают людей, будь то бизнесмен или чиновник. А страх и тревога мешают принимать решения, в том числе достигать договоренностей с партнерами и контрагентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных