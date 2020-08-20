Кризис, инициированный пандемией коронавирусной инфекции, сильно ударил по экономике нашей страны, да и всего мира. Многие компании уже на себе ощутили тяжелые последствия. Восстанавливаться придется долго. И процессы переговоров, которые станут частью восстановления бизнеса, будут существенно отличаться от известных и общепринятых правил переговоров, даже тех, которые вам помогли во времена предыдущих кризисов.