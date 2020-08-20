Как изменились правила ведения переговоровКогда обе стороны пытаются восстановить свой бизнес после кризиса
Кризис, инициированный пандемией коронавирусной инфекции, сильно ударил по экономике нашей страны, да и всего мира. Многие компании уже на себе ощутили тяжелые последствия. Восстанавливаться придется долго. И процессы переговоров, которые станут частью восстановления бизнеса, будут существенно отличаться от известных и общепринятых правил переговоров, даже тех, которые вам помогли во времена предыдущих кризисов.
Почему они радикально изменятся?
Мы никогда ранее не становились участниками или очевидцами событий такого масштаба: парализованы многие секторы экономики, миллионы безработных. Это беспрецедентная реальность.
Нестабильность и неизвестность настолько сильны, что пугают людей, будь то бизнесмен или чиновник. А страх и тревога мешают принимать решения, в том числе достигать договоренностей с партнерами и контрагентами.