Как распознать фиктивные переговоры
Гендиректор косметической компании пожаловался на переговоры с потенциальным клиентом, которые снова закончились ничем: «Третий год подряд мне не удается привлечь этого клиента, после очередного раунда переговоров он все равно идет к конкурентам, хотя мы предложили ему хорошую цену». «Добро пожаловать на псевдопереговоры!» – ответил я.
Псевдопереговоры проводятся без всякого намерения достичь соглашения – у инициирующей такие переговоры стороны совсем другие цели: как правило, добыть релевантную информацию о другой стороне или оценить реальную альтернативу. Иногда пустые переговоры устраивают с целью усыпить бдительность другой стороны или отвлечь внимание ее руководства, чтобы помешать им сосредоточиться на действительно важных вещах.
Случай из практики: двум успешным начинающим стартаперам нужно было в кратчайшие сроки завершить технологические разработки, но они оказались втянутыми в псевдопереговоры с конкурентом, на которые уходило время, необходимое для развития технологий.
Проблема в том, что в деловой и общественной сферах это явление встречается все чаще, а некоторые даже считают его эффективным и этичным способом выяснения информации. Как понять, ведете вы в данный момент настоящие или фиктивные переговоры?
Вот несколько индикаторов фиктивных переговоров.
1. Недостаточно высокий уровень представителей. На псевдопереговоры другая сторона обычно отправляет представителей или посланников низкого ранга. Как руководитель вы обязаны следить, чтобы ранг представителей другой стороны был не ниже ранга ваших собственных представителей.