Псевдопереговоры проводятся без всякого намерения достичь соглашения – у инициирующей такие переговоры стороны совсем другие цели: как правило, добыть релевантную информацию о другой стороне или оценить реальную альтернативу. Иногда пустые переговоры устраивают с целью усыпить бдительность другой стороны или отвлечь внимание ее руководства, чтобы помешать им сосредоточиться на действительно важных вещах.