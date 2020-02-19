Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Менеджмент

Как распознать фиктивные переговоры

И что делать, если партнер по переговорам водит вас за нос
Моти Кристал , профессор Московской школы управления «Сколково», президент Nest Consulting

Гендиректор косметической компании пожаловался на переговоры с потенциальным клиентом, которые снова закончились ничем: «Третий год подряд мне не удается привлечь этого клиента, после очередного раунда переговоров он все равно идет к конкурентам, хотя мы предложили ему хорошую цену». «Добро пожаловать на псевдопереговоры!» – ответил я.

Псевдопереговоры проводятся без всякого намерения достичь соглашения – у инициирующей такие переговоры стороны совсем другие цели: как правило, добыть релевантную информацию о другой стороне или оценить реальную альтернативу. Иногда пустые переговоры устраивают с целью усыпить бдительность другой стороны или отвлечь внимание ее руководства, чтобы помешать им сосредоточиться на действительно важных вещах.

Случай из практики: двум успешным начинающим стартаперам нужно было в кратчайшие сроки завершить технологические разработки, но они оказались втянутыми в псевдопереговоры с конкурентом, на которые уходило время, необходимое для развития технологий.

Проблема в том, что в деловой и общественной сферах это явление встречается все чаще, а некоторые даже считают его эффективным и этичным способом выяснения информации. Как понять, ведете вы в данный момент настоящие или фиктивные переговоры?

Вот несколько индикаторов фиктивных переговоров.

1. Недостаточно высокий уровень представителей. На псевдопереговоры другая сторона обычно отправляет представителей или посланников низкого ранга. Как руководитель вы обязаны следить, чтобы ранг представителей другой стороны был не ниже ранга ваших собственных представителей.

Вы видите 37% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.