Как вести переговоры с молодежью
Представители поколения Y (рожденные в 1980–1990 гг.) уже стали менеджерами среднего звена во многих организациях. А в некоторых отраслях (высокие технологии, коммуникации, реклама и финансы) они составляют большинство руководителей, принимающих решения. Поэтому, когда дело доходит до переговоров, крайне важно понимать особенности поведения этого поколения.
Общие характеристики известны: важность универсальных ценностей, способность делать несколько дел одновременно, быстрая переработка информации, приспосабливаемость, стремление к социальному лидерству в сочетании с эгоизмом. Но кроме них во время переговоров нужно помнить, что у представителей поколения Y не бывает взаимоисключающих решений. Старшее поколение воспитано на постоянном выборе: между коммунизмом или капитализмом, работой по найму или предпринимательством, работой или семьей, браком или разводом. И ему трудно понять людей, которые ничего не выбирают. Многие люди постарше видят в этом желании ни от чего не отказываться инфантильность или незрелость, хотя реальность доказывает иное.
У поколения Y идеология (социализм, национализм, охрана окружающей среды и др.) уживается с приоритетом личной выгоды, карьера – с хобби и семьей, iPhone – с Android, инфантильность – со зрелостью и ответственностью, крайний индивидуализм – со способностью работать в команде. Из-за подобного парадокса на переговорах с молодыми менеджерами возникают ситуации, которые представляются невозможными для менеджеров старших поколений. И, чтобы достичь результата в переговорах с представителями поколения Y, нужно кардинально менять свой способ ведения переговоров. Представьте, что вы разговариваете с представителями иной культуры.