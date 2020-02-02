Общие характеристики известны: важность универсальных ценностей, способность делать несколько дел одновременно, быстрая переработка информации, приспосабливаемость, стремление к социальному лидерству в сочетании с эгоизмом. Но кроме них во время переговоров нужно помнить, что у представителей поколения Y не бывает взаимоисключающих решений. Старшее поколение воспитано на постоянном выборе: между коммунизмом или капитализмом, работой по найму или предпринимательством, работой или семьей, браком или разводом. И ему трудно понять людей, которые ничего не выбирают. Многие люди постарше видят в этом желании ни от чего не отказываться инфантильность или незрелость, хотя реальность доказывает иное.